Love Is Noise: veröffentlichen zwei brandneue Tracks

Nach überragenden Kritiken für ihr Debütalbum To Live In A Different Way, das im Februar 2025 über Century Media Records veröffentlicht wurde, ist die britische Band Love Is Noise viel früher als von den Fans erwartet mit neuer Musik zurückgekehrt. Mit Hole In Me und All Eyes Shut veröffentlicht die Band zwei brandneue Songs direkt nacheinander und liefert gleichzeitig ein mitreißendes Musikvideo zum Titelsong Hole In Me.

Seht euch das Video zur neuen Single Hole In Me hier an:

All Eyes Shut gibt es hier:

Zusammen mit der Veröffentlichung der neuen Singles Hole In Me und All Eyes Shut präsentiert die Band nicht nur ihr vielleicht bisher stärkstes Musikvideo, sondern auch ihre brandneue Besetzung. Sam Clark (Bass), Alex Ioannou (Gitarre) und Joe Pink (Schlagzeug) sind nun offiziell Teil der Band um Cameron Humphrey (Gesang), was ein weiteres Kapitel für das Quintett aufschlägt.

Cam sagt über die neue Besetzung:

„Es ist eine große Freude, Sam, Joe und Alex in unserer Mitte willkommen zu heißen. Sie waren im letzten Jahr mit Love Is Noise auf Tour und die Chemie zwischen uns war einfach unbeschreiblich. Deshalb fiel uns die Entscheidung, ihnen ein festes Engagement anzubieten, sehr leicht. Wir sind wie Brüder und ich kann es kaum erwarten, mit ihnen um die Welt zu touren.“

Über die neuen Singles sagt er:

„Hole In Me schlägt ein neues Kapitel von Love Is Noise auf. Aus eins wird vier. Dieser Song ist Herzschmerz in seiner reinsten Form, begleitet von unserer bisher härtesten Instrumentierung. Das ist die Zukunft! All Eyes Shut hingegen, mit einem Gitarrensolo von unserem Freund Erik, lehnt sich eher an unsere Alternative-Rock-Einflüsse an. Der Song klingt, als wäre er aus der Everlong-Ära der Foo Fighters entstanden. Für uns ist das eine perfekte Kombination und eine großartige Ergänzung zu Hole In Me.”