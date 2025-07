Black Rain: veröffentlichen mit „Crack The Sky“ die erste Single ihres kommenden Albums

Die französische Hard-Rock-Band meldet sich eindrucksvoll zurück und präsentiert mit Crack The Sky die erste Single aus dem kommenden Album Orphans Of The Light, das am 27.02.2026 über Single Bel erscheinen wird. Mit Swan Hellion (Gesang/Gitarre), Matthieu De La Roche (Bass), Franky Costanza (Schlagzeug) und dem neuen Gitarristen Jerem G liefern Black Rain ein kraftvolles Comeback – inklusive eines explosiven Musikvideos, das fast nie zustande gekommen wäre.

Bassist und Regisseur Matthieu De La Roche verrät:

„Am Tag vor dem Dreh blockierte Schnee den Zugang zur Festung, in der wir filmen wollten. Ein Fan rettete uns buchstäblich, indem er uns ein Lagerhaus im Maurienne-Tal organisierte. Das passte aber nicht mehr zum ursprünglichen Konzept. Also mussten wir alles in letzter Minute ändern – Stress pur. Aber das Ergebnis? Ein rohes, intensives Video mit jeder Menge Flammen – ganz im Geist von Untamed, nur noch heißer.“

Doch damit nicht genug: Die Band plant bis zur Albumveröffentlichung jeden Monat ein neues Musikvideo.

„Wir bringen den Spirit der 45er-Single zurück“, erklärt Frontmann Swan Hellion. „Heute hören die meisten Leute Playlists statt ganzer Alben. Wir wollen jedem Song seinen Moment geben – mit einem eigenen Video. Das ist eine riesige Herausforderung, aber es lohnt sich.“

Mit dieser Strategie und viel Feuer im Blut lassen Black Rain keinen Zweifel daran: Orphans Of The Light wird ein Album, das man nicht überhören kann.