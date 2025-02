Helloween: feiern im März 40 Jahre mit „March Of Time – The Best Of 40 Years“

Nicht viele Bands können für sich in Anspruch nehmen, ein ganzes Genre geschaffen zu haben, geschweige denn eine Bewegung, die seit über vier Jahrzehnten floriert, aber die deutsche Musiklegenden Helloween haben genau das geschafft

Durch die Kombination der Geschwindigkeit des Thrash, des Twin-Guitar-Ansatzes von NWOBHM und hymnischen Melodien ebneten Helloween ihren eigenen Weg und schufen ein Genre, das noch Jahrzehnte danach nachhallt: der mächtige, drachentötende Stil, der als Power Metal bekannt ist, und jede Band, die ein musikalisches Schwert zu Ehre und Ruhm erhoben hat, verdankt dieser Band ihr Leben, die nun ihr inzwischen 40-jähriges Bestehen feiert.

Zum Anlass dieses bedeutsamen Ereignisses präsentiert BMG mit Stolz March Of Time (The Best Of 40 Years), eine fantastische, musikalische Ekstase durch die triumphale Geschichte von Helloween.

Mit 42 handverlesenen Tracks von den Anfängen bis zu ihrer erstaunlich erfolgreichen Reunion ist diese massive Kompilation der perfekte Begleiter auf der epischen Mission die Walls Of Jericho zu stürmen und den Keeper Of The Seven Keys zu erobern. Es könnte sogar sein, dass du Straight Out Of Hell kommst, wenn du mit dem genießerischen Hören fertig bist.

Gegründet von Kai Hansen, Michael Weikath, Markus Grosskopf und Ingo Schwichtenberg, traten Helloween 1985 mit ihrer selbstbetitelten EP in die Szene ein und mit dem Erfolg wurden sie nicht nur berühmt sondern galten von nun an als die Leitfiguren der deutschen Metal-Bewegung, die neue Maßstäbe in Sachen Melodie und Geschwindigkeit setzten. Gitarrist Kai Hansen holte den 18-jährigen Michael Kiske als Frontmann der Band ins Boot und überließ ihm die Lead Stimme, und es dauerte nicht lange, bis sie ihren ersten echten Klassiker geschaffen hatten. Keeper Of The Seven Keys Part I war bis zum Rand vollgestopft mit unsterblichen Hymnen wie Future World und I’m Alive, aber es war der zweite Teil aus dem Jahr 1988, der sie auf beiden Seiten des Atlantiks berühmt machte. Unterstützt von I Want Out und dem hochfliegenden Eagle Fly Free verschaffte ihnen Keeper Of The Seven Keys Part II Support-Slots mit Iron Maiden, Ozzy und den Scorpions.

Mit Tracks aus allen 16 Studioalben ist March Of Time ein magisches Buch voller epischer Geschichten, die darauf warten, sich zu entfalten. March Of Time (The Best Of 40 Years) enthält 42 Tracks, die von der Band kuratiert und von Sascha „Busy“ Bühren, dem Mastering Engineer des selbstbetitelten Chartstürmer – Albums Helloween der Band aus dem Jahr 2021, remastert wurden und in den folgenden Formaten erhältlich sein werden: Deluxe Limited Edition, 5 rote Vinyl-Box-Sets mit Kunstdruck und Puzzle. Dreifach-CD-Digisleeve mit Booklet. Digitaler Download. Veröffentlicht wird March Of Time (The Best Of 40 Years) am 28.03.2025.

Helloween – 40 Years Anniversary Tour Deutschland:

31.10.2025 RuhrCongress Bochum, Bochum

01.11.2025 Barclays Arena, Hamburg, Germany

22.11.2025 Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, Germany

Link: www.helloween.org