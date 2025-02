Teen Mortgage und The Pill: reißen Hamburg und Berlin ab

Die US-Punk-Sensation Teen Mortgage kommt im Juni 2025 für zwei exklusive Club-Konzerte nach Deutschland.

Mit ihrem explosiven Mix aus Garage-Rock, 80s-Punk und Hardcore bringen sie am 24. Juni in Hamburg (Indra Club 64) und am 25. Juni in Berlin (Hole44) ihr energiegeladenes Debütalbum Devil Ultrasonic Dream live auf die Bühne. Unterstützt werden sie von The Pill, einer der spannendsten neuen Hardcore-Bands aus Deutschland.

Das ursprünglich aus England stammende Duo James Guile (Gesang, Gitarre) und Edward Barakauskas (Schlagzeug) hat sich nach dem Umzug nach Maryland mit einem kompromisslosen Sound und messerscharfen gesellschaftskritischen Texten einen Namen gemacht. Sie teilten bereits die Bühne mit Weezer, Smashing Pumpkins und Alkaline Trio und waren auf großen Festivals wie Rock Am Ring, Rock Im Park und Hellfest vertreten.

Als Special Guest sind The Pill aus Frankfurt dabei, die mit ihrer kraftvollen Mischung aus 80s-Hardcore, modernen Einflüssen und charismatischer Live-Präsenz überzeugen. Die Band hat bereits mit Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies und Bad Religion gespielt und bringt ihr aktuelles Album Hollywood Smile mit.