Masters Of Reality: kündigen ihr erstes neues Album seit 16 Jahren an

Die kultigen Masters of Reality veröffentlichen mit The Archer über Mascot Records ihr erstes neues Album seit 16 Jahren. Das Album wird am 28.03.2025 digital erhältlich sein und am 11.04.2025 auf CD und LP erscheinen.

Zur Feier des Tages haben sie einen neuen Song Mr Tap ‚n‘ Go veröffentlicht, hier zu hören:

Außerdem werden sie im April durch die Niederlande, Belgien, Großbritannien und Deutschland touren und im Juni auf dem Azkena Rock Festival (Spanien) und dem Hellfest (Frankreich) auftreten.

Chris Goss gilt als eines der Genies der amerikanischen Musik. Als Sänger, Gitarrist und treibende Kraft hinter Masters Of Reality hat er mehr als 40 Jahre damit verbracht, seine eigene musikalische Reise zu kartografieren, die ihn von mystischem Blues über Desertrock bis hin zu psychedelisch angehauchter Schönheit an alle Punkte dazwischen geführt hat.

Goss hat sich als einer der wichtigsten und einflussreichsten Produzenten der letzten 30 Jahre positioniert. Die Liste der Bands und Künstler, mit denen er in dieser Funktion gearbeitet hat, ist lang und illuster: Queens Of The Stone Age, Kyuss, Mark Lanegan, Foo Fighters, The Cult, UNKLE, Stone Temple Pilots-Sänger Scott Weiland, die ehemalige Hole-Bassistin Melissa Auf Der Maur und sogar Hollywood-Star Russell Crowe.

„Der Bogenschütze ist derjenige, den man als unsichtbaren Herrscher des Schicksals wahrnimmt“, erklärt Goss. „Oft ist der Bogenschütze sehr sichtbar für diejenigen, die aufmerksam sind. Manche halten ihn vielleicht sogar für einen diktatorischen Gott. Oder sogar ein beschworenes Wesen. Aber alle sind sich darin einig, dass der Bogenschütze ein tadelloses Geschick hat, das Ziel zu treffen.“

Als im Mai 2024 der Song Sugar veröffentlicht wurde, war ihre erste neue Musik seit 15 Jahren. Hypnotisch, ergreifend und verletzlich baut es sich von einer mitreißenden Melodie zu einer großen, orchestrierten Gefühlswallung auf, über der Goss‚ ätherische und doch gefühlvolle Stimme schwebt.

Die Charaktere in The Archer sind die namen- und gesichtslosen Menschen, die man manchmal sieht oder regelmäßig beobachtet, wenn man auf der Straße unterwegs ist. „Jeder hat eine Geschichte. Und seine eigene Geschichte ist für ihn das Wichtigste auf der Welt“, sagt er. „Keiner ist etwas Besonderes. Jeder steuert auf seinen eigenen ‚Gethsemane‘-Moment zu oder befindet sich gerade darin – eine Erzählung aus dem Neuen Testament, die die kalte Erkenntnis des eigenen Schicksals veranschaulicht. Blut zu schwitzen ist alltäglicher, als die meisten sich vorstellen können.“

Masters of Reality befindet sich in einer ständigen Entwicklung. „Mit diesem Album haben wir uns absichtlich von dem härteren Riff-Rock gelöst, den wir über drei Jahrzehnte lang dominiert haben“, sagt er. „Ich hoffe, dass man Nina Simone genauso kraftvoll wie eine schwere Blueskraft sehen kann, in ihrer Emotion, ihrer rebellischen Haltung, ihrer rohen Präsentation und nicht nur in gotisierten Blues-Riffs.“ Er fährt fort. „Das ‚Stoner- und Desert-Rock‘-Riffing war ein Grund für Masters of Reality, auf dieser Platte auszubrechen und unseren Blues für eine Minute in einem anderen Licht zu präsentieren. Blues ist keine Drei-Akkord-Riff-Progression. Er ist das Leben selbst. Ich kann mit Leichtigkeit tausend schwere Riffs auf Knopfdruck liefern.“

Mr. Tap n Go ist ein blutrünstiges vaudevillianisches Tanzmonster, das den Planeten mit einer Spritze in der einen und einem Kind in der anderen Hand unterhält. „Der unautorisierte Tierarzt, der versucht, uns Tiere in eine kranke, akzeptable Unterwerfung zu zwingen. Und er bleibt unsichtbar für einen großen Teil der zombifizierten wandelnden Leichen, die auf der Welt übrig geblieben sind“, sagt er.

Die Ankunft von The Archer – produziert von Goss und mit Gitarrist Alain Johannes, Schlagzeuger John Leamy und Bassist Paul Powell – läutet die willkommene Rückkehr von Masters Of Reality ein.

Mit Blick auf die Zukunft wird Goss das Jahr 2025 mit beiden Händen greifen. „Die Herausforderung, die dynamische Bandbreite der neuen Musik zu schaffen, ist im Moment etwas entmutigend, weil wir diese Songs noch nicht live gespielt haben. Aber ich glaube, wenn wir erst einmal im Proberaum sind und ein bisschen schwitzen, werden wir einen Riesenspaß haben. Eine seltsame, manchmal melancholische Explosion, aber das ist es, was der Blues ausmacht: Über den Teufel und unsere eigene menschliche Torheit gleichzeitig zu lachen.“

Masters Of Reality Tourdaten:

11.04.2025- Köln, Artheater

12.04.2025 – Hamburg, LOGO

13.04.2025 – Berlin, SO36

15.04.2025- Leipzig, Werk II

16.04.2025 – Nűrnberg, Z-BAU

18.04.2025 – Frankfurt, Das Bett