Soilwork & Kataklysm: kündigen Co-Headline-Tour für 2023 an

Die schwedischen Metal-Legenden Soilwork und die kanadischen Death-Metal-Meister Kataklysm tun sich für eine Co-Headline-Tour durch Europa im Winter/Frühjahr 2023 zusammen.

Diese massive Tour beginnt am 3. Februar in Belgien, Vorselaar, und wird sie durch 25 Länder in Europa führen, um am 30. April in den Niederlanden, Amstelveen, zu enden. Wilderun aus Massachusetts, USA, werden als Special Guest auf dieser Tour dabei sein und eine zweite wird später bekannt gegeben.

Kataklysms Frontmann Maurizio Iacono kommentiert:

„Wir sind begeistert, dass wir endlich nach Europa zurückkehren werden. Wir freuen uns darauf, unser aktuelles Album Unconquered zu supporten, wozu wir aufgrund der Pandemie nicht die Möglichkeit hatten. Wir werden die vier Ecken Europas mit unseren Freunden von Soilwork besuchen. Wir sind voller Energie, entschlossen und bereit, den Kataklysm-Effekt noch einmal nach Europa zu bringen. Das verspricht eine unglaubliche Nacht voller Metal-Hymnen zu werden, wir sehen uns dort!“

Soilwork erklären:

„Wir freuen uns darauf, Övergivenheten im Februar und April 2023 auf die europäischen Straßen zu bringen. Wir touren derzeit mit dem neuen Album in Australien und die Resonanz ist einfach nicht von dieser Welt. Övergivenheten bedeutet uns als Band so viel, dass wir es einfach nicht erwarten können, es unseren europäischen Fans zu bringen.“

Tourdaten:

03.02. BE Vorselaar – De Dreef

04.02. DE Bochum – Matrix

05.02. NL Hengelo – Metropool

06.02. FR Lille – Le Splendid

07.02. FR Strasbourg – La Laiterie

08.02. FR Paris – La Machine de Moulin Rouge

09.02. FR Bourg-en-Bresse – La Tannerie

10.02. FR Rennes – Antipode

11.02. FR Limoges – CC John Lennon

12.02. FR Bordeaux – Rock School Barbey

14.02. PT Porto – Hard Club

15.02. PT Lisbon – LAV

16.02. ES Sevilla – Custom

17.02. ES Madrid – Changó

18.02. ES Barcelona – Salamandra

19.02. FR Tarbes – La Gespe

21.02. CH Lausanne – Les Docks

22.02. CH Aarau – KIFF

23.02. IT Milan – Slaughter

24.02. SI Ljubljana – Kino Siska

25.02. HU Budapest – Barbra Negra

26.02. CZ Prague – Palak Akropolis

28.02. DE Wiesbaden – Schlachthof

01.03. DE Berlin – Columbia Theater

02.03. DE Hamburg – Gruenspan

03.03. DE Leipzig – Hellraiser

04.03. DE Munich – Backstage Werk

30.03. DK Roskilde – Gimle

31.03. SE Gothenburg – Brewhouse

01.04. NO Oslo – Vulkan Arena

02.04. SE Stockholm – Slaktkyrkan

04.04. FI Helsinki – Tavastia

05.04. FI Jyväskylä – Lutakko

06.04. FI Kuopio – Sawohouse Underground

07.04. FI Joensuu – Kerubi

08.04. FI Lahti – Möysän Musaklubi

09.04. EE Tallinn – Helitehas

11.04. LV Riga – Melna Piektdiena

12.04. LT Vilnius – Vakaris

13.04. PL Gdansk – B90

14.04. PL Warsaw – Progresja

15.04. PL Krakow – Kamienna12

16.04. SK Bratislava – Majestic Music Club

18.04. RO Cluj-Napoca – Form Space

19.04. RO Bucharest – Arelene Romane

20.04. BG Sofia – Hristo Botev Hall

21.04. RS Belgrade – Dom Omladine

22.04. HR Zagreb – Boogaloo

23.04. AT Vienna – Simm City

25.04. AT Wörgl – VZ Komma

26.04. DE Hannover – Musikzentrum

27.04. NL Drachten – Poppodium Iduna

28.04. DE Stuttgart – Im Wizemann

29.04. DE Cologne – Essigfabrik

30.04. NL Amstelveen – P60

Tickets sind jetzt im Verkauf!

https://linktr.ee/kataklysmsoilworktour2023