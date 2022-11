Eyes Wide Open: veröffentlichen „Through Life And Death Deluxe Edition“

Das schwedische Modern Metal-Quartett Eyes Wide Open hat seine Through Life And Death Deluxe Edition veröffentlicht, auf der die bereits veröffentlichten Hitsingles Cross My Heart und We’re The Walking Dead mit Misstiq enthalten sind! Sie erscheint jetzt weltweit über

Hier könnt ihr euch die Through Life And Death Deluxe Edition anhören und herunterladen.

https://arisingempire.com/throughlifeanddeathdeluxe

Through Life And Death Deluxe Edition Tracklist:

1. World On Fire

2. Devastation

3. Fallout

4. Burn ‚Em

5. End Of Days

6. Through Life And Death

7. Eraser

8. Brother

9. Wildfire

10. Echoes (feat. Richard Sjunnesson, Jonathan Thorpenberg)

11. Where Death Meets Paradise

12. Bridge To The Future

13. Cross My Heart

14. Duality (Slipknot Cover)

15. Ghosts & Parasites

16. We’re The Walking Dead (feat. Misstiq)

17. Deathloop

18. Devastation (Piano Version)

Mehr Infos zu Eyes Wide Open bekommt ihr hier:

Eyes Wide Open sind:

Erik Engstrand – Vocals

Kristofer Strandberg – Gitarre

Jesper Lindgren – Bass

Lucas Freise – Schlagzeug

Eyes Wide Open online:

https://www.instagram.com/ewo_swe

https://www.facebook.com/Eyes.Wide.Open.Swe