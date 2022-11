96 Bitter Beings: neues Album „Synergy Restored“ ist erschienen

Die Rockband 96 Bitter Beings aus Los Angeles haben sich am vergangenen Freitag mit der Veröffentlichung ihres lang erwarteten zweiten Albums Synergy Restored zurückgemeldet. Das rifflastige Album von Sänger und Gitarrist Deron Miller (ex-CKY) und seiner Crew ist ab sofort bei Nuclear Blast erhältlich und ist ein ununterbrochener Thrill-Ride aus rauen Gitarren und magnetischen Melodien, die den Hörer mit jedem Stück weiter in den Bann ziehen.

Miller kommentiert die Veröffentlichung der Platte wie folgt:

„Wir knabbern uns die Finger ab und warten darauf, dass dieses Album nach Jahren der Vorbereitung endlich veröffentlicht wird! Die ersten drei Singles wurden so gut aufgenommen, und das Video zu Vaudeville’s Revenge wird so viel und so schnell gestreamt wie kein anderes Video, in dem ich in den letzten 17 Jahren mitgewirkt habe! Wir haben das Glück, eine so innige Beziehung zu unseren unglaublichen Fans zu haben, und ich persönlich bin übermäßig aufgeregt und nervös. Musik zu veröffentlichen ist das beste Gefühl der Welt, besonders wenn man so stolz darauf ist!“

Synergy Restored kaufen/streamen: https://bfan.link/96BB-SynergyRestored

Anlässlich der Veröffentlichung des Albums hat die Band auch ihre neueste Single Bloodrock Mania veröffentlicht.

Seht euch euch das Visualizer -Video jetzt auf an:

Miller fügt über den Song hinzu:

„Bloodrock Mania war der Song, bei dem wir alle sagten „ok, dieser Track hat das Album auf ein ganz neues Level gebracht“. Worum geht es darin? Es geht um das, worauf diese Band und wahrscheinlich jede andere aufstrebende Rock- und Metalband hofft und betet. Die Rückkehr von Bands in den Mainstream. Echte Gruppen von Leuten, die zusammenkommen und Musik schreiben und aufführen, die etwas zu bieten hat. Ich würde gerne eine Art Wiederaufleben des Mainstreams in allen großen sozialen Netzwerken sehen, für alle härtere Musik. Was es da draußen gibt, ist nicht das, was die Kids wollen, und sie wissen es nicht einmal. Bloodrock ist hymnisch. Es macht Spaß, sprengt das Genre und wird ein Highlight auf allen zukünftigen 96BB-Touren sein.“

Mehr Infos zu 96 Bitter Beings und dem neuen Album Synergy Restored bekommt ihr hier:

96 Bitter Beings sind:

Deron Miller – Gesang/Gitarre

Kenneth Hunter – Gitarre

Shaun Luera – Bass

Tim Luera – Schlagzeug

96 Bitter Beings online:

https://www.facebook.com/96BBMusic

https://www.instagram.com/96bitterbeingsofficial/

https://twitter.com/96bbofficial