96 Bitter Beings: veröffentlichen neue Single „Fire Skyline“

Die Rockband 96 Bitter Beings aus Los Angeles hat eine neue Hymne und die letzte Single Fire Skyline aus ihrem lang erwarteten, zweiten Album Synergy Restored veröffentlicht, das am 4. November bei Nuclear Blast erscheint.

Deron Miller, Gründungsmitglied, Sänger und Gitarrist, erklärt die Bedeutung hinter dem Song:

„Fire Skyline handelt einfach von drei Teenagern, zwei Jungs und einem Mädchen, die sich zusammentun, um Hollywood um Mitternacht in Brand zu setzen. Nachdem sie ihre Brandstiftung erfolgreich vorbereitet haben, begeben sie sich auf das Dach eines 50-stöckigen Hotels. Sie sitzen mit den Beinen auf der Kante, reichen eine Flasche Wodka herum und beobachten die Panik und das Chaos, das sich ausbreitet. Der Anblick des Horizonts, der sich in ein dunkles Orange verwandelt, ist das Unglaublichste, was sie je gesehen haben.“

Synergy Restored vorbestellen: https://bfan.link/96BB-SynergyRestored

Stream Fire Skyline: https://bfan.link/96BB-FireSkyline

96 Bitter Beings‚ Synergy Restored ist nach jahrelanger Arbeit ein 11-Song-Album mit unerbittlicher Kraft und Stimmung. Echter Rock’n’Roll von einer echten Band und nicht von einem Haufen überarbeiteter Samples und sonstigem faden Beigeschmack. Songs wie Vaudeville’s Revenge, 90 Car Pile-Up und Wish Me Dead erinnern eindringlich an die Wahrheitsfindung durch Gitarren, Bass und Schlagzeug. Miller ist Feuer und Flamme und hat das gleiche Talent für denkwürdige musikalische Epiphanien, das hinter Projekten wie Foreign Objects, World Under Blood und CKY steckt.

Die Tracklist von Synergy Restored findet ihr in unserem Release-Kalender:

Über 96 Bitter Beings:

Deron Miller gibt sein Leben dem Riff hin. Unbeeindruckt von den Erwartungen der Industrie und den Beschränkungen des Genres, ist der grenzenlos produktive Gitarrist und die Stimme hinter mehreren geliebten Projekten am besten als Gründer, Frontmann und Songwriter von CKY bekannt. Mit 96 Bitter Beings kehrt seine authentische und mühelos eingängige Heavy-Rock-Obsession zurück. Frisch gestärkt und bereit, noch einmal richtig loszulegen, kehrt Miller mit der gleichen Ehrfurcht vor Riffs zurück, die CKY-Hymnen wie Flesh Into Gear, Escape from Hellview und Disengage The Simulator von 1998 bis 2011 zu Underground-Hits machten.

Die vertraute Wärme, das Gefühl, der Groove und die unverblümte Ehrlichkeit, die den Song 96 Quite Bitter Beings zu 54 Millionen Streams (allein auf Spotify) trieben, durchdringen auch die beiden Alben, die 96BB herausgebracht haben.

Dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne konnten Miller, Gitarrist Kenneth Hunter, Bassist Shaun Luera und Shauns Bruder, Schlagzeuger Tim, 2018 das Album Camp Pain in limitierter Auflage herausbringen. Es folgte eine Nordamerikatournee, die kurz vor der Schließung von Covid-19 endete.

„Nach CKY und einer kurzen Pause beschloss ich, weiterzumachen, ohne den Sound zu verändern“, erklärt Miller. „Denn das ist es, was ich mache. Es ist das, was ich gerne mache und was die Leute sagen, dass ich es gut kann. Alle Jungs, die mit mir in die Band gekommen sind, sind großartige Musiker. Und jeder von ihnen ist hungrig. Sie haben Prioritäten und den Ehrgeiz, in einer Rockband zu spielen, egal wie düster der Zustand der Popmusik da draußen ist. Wenn wir Rock und Metal auf irgendeine Weise zurück in den Mainstream bringen können, dann ist das unser Traum.“

96 Bitter Beings sind:

Deron Miller – Gesang/Gitarre

Kenneth Hunter – Gitarre

Shaun Luera – Bass

Tim Luera – Schlagzeug

96 Bitter Beings online:

https://www.facebook.com/96BBMusic

https://www.instagram.com/96bitterbeingsofficial/

https://twitter.com/96bbofficial