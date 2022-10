Aftermath: veröffentlichen neues Lyric-Video zu „No Time To Waste“, dem Titeltrack vom kommenden 3. Album

Die Band verkündet zu No Time To Waste:

„Keine Zeit zu verschwenden – Worte, die jeder in seinem täglichen Leben beherzigen sollte. Aber darum geht es in dem Lied nicht. Vielmehr geht es darum, dass wir alle zusammen als freie Spezies keine Zeit zu verschwenden haben. Jeder, mit dem man heute spricht, sagt, dass etwas in der Welt nicht stimmt, und die meisten können nicht sagen, was es ist, das sie so fühlen lässt. Ihr Bauchgefühl sagt ihnen, dass etwas nicht in Ordnung ist. In diesem Song geht es darum, was unserer Meinung nach in der heutigen Welt nicht stimmt, und wir fordern die Menschen auf, aufzuwachen, bevor es zu spät ist. Es geht nicht darum, wach zu sein, sondern wachsam zu sein. Im Kern geht es in dem Song um Einigkeit und darum, zusammenzukommen, um unseren gemeinsamen Feind zu besiegen. Jede große Geschichte hat einen Helden und einen Bösewicht. Wir, das Volk, sind der Held in diesem Lied.“

Chicagos Aftermath zählen zu den 1980er-Jahre-Pionieren der Stilart Crossover Thrash Metal.

Mit ihrem Debütalbum Eyes Of Tomorrow, welches von von der Kritik hoch gelobt wurde, entwickelten sie sich zu einer der technischsten Thrash Metal-Bands ihrer Zeit. Ihr 2019er Album There Is Something Wrong ist ein 11-Song-Opus des Technical Progressive Thrash Metal. Ihre Songs rütteln mit Welt- und sozialkritischen Lyrics auf. Die Chicagoer gelten als respektierte Pioniere ihrer Stilart.

Aftermath Line-Up:

Kyriakos „Charlie“ Tsiolis – Gesang

Steve Sacco – Gitarre

George Nektarios Lagis – Bass

Ray Schmidt – Drums

