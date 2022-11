Insomnium: verraten Details zum neuen Konzeptalbum „Anno 1696“ und veröffentlichen Video zur ersten Single „Lilian“

Am 24. Februar werden die finnischen Metal-Melancholiker Insomnium ihr neuntes Album Anno 1696 über Century Media Records veröffentlichen. Anno 1696 ist ein Tor in eine andere Welt. Diesmal erzählen Insomnium eine Geschichte, die auf einer Kurzgeschichte von Niilo Sevänen (Bass/Gesang) basiert, verwoben mit Trauer und den letzten bröckelnden Resten von Hoffnung, plus Zorn und morbiden Wiegenliedern. Willkommen im Jahr 1696. Willkommen in der Hölle. Dies ist ein Zeitalter der Unruhen. Das Zeitalter der großen Hungersnot im Norden. Die Hexenjagd ist in ganz Europa in vollem Gange und die grausamen Hexenprozesse haben sogar die abgelegenen und majestätischen Landschaften Finnlands und Schwedens erreicht.

„Die Hexenprozesse von Torsåker waren eine schreckliche Quelle alptraumhafter Inspiration“, sagt Sevänen über seine grausige Muse. „All das Gerede über 70 enthauptete Frauen in dieser kleinen schwedischen Gemeinde? Das ist echtes Material aus der Geschichte!“ stöhnt er. „Und als ob das noch nicht genug wäre, gibt es auch einige sehr düstere Geschichten über Kannibalismus und Kindermord aus den Jahren der großen Hungersnot.“ Metallastiger können Geschichten nicht sein.

Einen ersten Vorgeschmack auf Anno 1696 bietet die neue Single Lilian, die hier gestreamt werden kann:

(Das Video entstand unter der Regie von Riivata Visuals)

Gitarrist Markus Vanhala kommentiert den Track: „Lilian ist wahrscheinlich der traditionellste Insomnium-Hit auf dem Album – und eine leichte Vorspeise als Single – bevor der schwerere Hauptgang kommt. Er zeigt die hellere Schattierung des Albums, bevor alle Hoffnung schwindet.“

Bassist/Sänger Niilo Sevänen fügt hinzu: „Das ist eine Komposition von Ville, und sie hat etwas von dem alten Insomnium-Gefühl in sich. Es fühlte sich von Anfang an wie ein Video-Song an. Textlich erzählt er, wie sich das tragische Paar in der Geschichte überhaupt kennengelernt hat.“

Gitarrist Ville Friman fasst zusammen: „Einer der ersten Songs, die während der Pandemie-Ära entstanden sind. Er hat diesen alten Insomnium-Vibe und diese Tonalität, zu der ich jedes Mal tendiere, wenn ich die Gitarre in die Hand nehme.“

Anno 1696 kann ab sofort vorbestellt werden unter: https://Insomnium.lnk.to/Anno1696 – wo die Platte in folgenden Formaten erhältlich ist:

– Standard CD Jewelcase

– Digitales Album

Zusätzlich zu den oben genannten Standardversionen können Fans auch das limitierte Deluxe 2CD Artbook erwerben, das ein erweitertes Booklet (44 Seiten!) enthält und die Songs Of The Dusk EP sowie die englische und finnische Version der Anno 1696-Kurzgeschichte von Niilo Sevänen beinhaltet:

– Ltd. Deluxe 2CD Artbook

Die Vinyl enthält eine Radierung auf Seite D sowie ein 12-seitiges Booklet mit der englischen Version der Anno 1696-Kurzgeschichte von Niilo Sevänen – erhältlich in den folgenden Varianten:

-Gatefold schwarz 2LP+CD & LP-Booklet

-Gatefold dunkelgrün 2LP+CD & LP-Booklet über CMdistro.de (limitiert auf 300 Stück)

-Gatefold transp. hellblau 2LP+CD & LP-Booklet über CM Distro Wholesale EU & CMdistro.de (limitiert auf 500 Exemplare)

-Gatefold silberne 2LP+CD & LP-Booklet via Nuclear Blast & Napalm Records (limitiert auf 500 Exemplare)

-Gatefold weiß 2LP+CD & LP-Booklet via Levykauppa Äx & EMP (limitiert auf 500 Exemplare)

-Gatefold transp. rot-schwarz marmorierte 2LP+CD & LP-Booklet via Insomnium (limitiert auf 500 Exemplare)

-Gatefold schwarz-weiß marmorierte 2LP+CD & LP-Booklet via Insomnium (limitiert auf 500 Exemplare)

Das in den USA erhältliche Vinyl wird nicht mit der zusätzlichen CD ausgeliefert:

-Gatefold schwarz 2LP & LP-Booklet (USA-Version)

-Gatefold goldene 2LP & LP-Booklet (USA-Version) – -Gatefold gold 2LP & LP-Booklet (USA-Version)

Die Tracklist von Anno 1696 findet ihr in unserem Release-Kalender:

Abgemischt von Jaime Gomez Arellano (Orgone Studios) und gemastert von Tony Lindgren (Fascination Street Studios), ist Anno 1696 ein Tornado gequälter Seelen, untermalt von einer Tragödie griechischen Ausmaßes. Kein Zweifel: Dies ist Insomniums bisher heikelste Gratwanderung – zwischen Traurigkeit und Wut, zwischen stiller Verzweiflung und Schmerzensschreien. Der Versuch, das schwindende Licht zu erreichen, das noch hinter den Bäumen schimmert. Und dabei ist es der Inbegriff der finnischen Melancholie. „Man kann es nicht leugnen“, lacht Gitarrist Markus Vanhala. „Insomnium ist ein Soundtrack zur geistigen und körperlichen Landschaft Finnlands. Wir alle sind stark fühlende, melancholische Finnen.“

Und als ob eine atemberaubende Leistung wie Anno 1696 nicht genug wäre, setzen Insomnium die epische Geschichte auf ihrer addendumartigen EP Songs Of The Dusk fort, die drei weitere Reisen in eine dunkle und neblige Vergangenheit enthält. „Wir hatten einfach elf großartige Songs, und wir dachten, dass dieses Material zu gut ist, um ’nur‘ Bonustracks zu sein“, erklärt Sevänen. „Sie sind Teil der großen Geschichte, man kann sie also als Director’s-Cut-Material betrachten, das ein wenig mehr erzählt. Für diejenigen, die mehr haben wollen.“

Insomnium sind:

Niilo Sevänen – Bass und Gesang

Jani Liimatainen – Gitarren und Klargesang

Markus Hirvonen – Schlagzeug

Ville Friman – Gitarren

Markus Vanhala – Gitarren und Klargesang

