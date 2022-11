Benighted: starten heute ihre Europatournee

Benighted starten heute ihre bereits angekündigten Europatournee zusammen mit Teethgrinder! Die Tour beginnt während des Mass Deathruction Festivals in Louvain-la-Neuve (FR) und führt das extreme Grind-Paket in den Wochen danach durch sieben weitere Länder!

Benighted EU-Tour

+Teethgrinder

05 Nov 22 Louvain-La-Neuve (BE) Mass Deathtruction Festival

06 Nov 22 Göttingen (DE) Freihafen

07 Nov 22 Leusden (NL) Fort 33

08 Nov 22 Essen (DE) Turock

09 Nov 22 Antony (FR) L’espace Vasarely

10 Nov 22 Strassbourg (FR) Le Melodoi

11 Nov 22 Tignieu Jameyzieu (FR) Le Triolet

12 Nov 22 Aaalen (DE) Haus der Jugend

13 Nov 22 Innsbruck (AT) PMK

14 Nov 22 Maribor (SI) MC Pekarna

15 Nov 22 Vienna (AT) Viper Room

16 Nov 22 Nitra (SK) Frankie Rock Club

17 Nov 22 Ostrava (CZ) Barrak Music Club

18 Nov 22 Praha (CZ) Rock Cafe

19 Nov 22 Klagenfurt (AT) Volkxhaus

Weitere Updates von Benighted findet ihr auf Facebook-Seite, Website oder Instagram.

Der Wahnsinn regiert wieder einmal! Benighted liefern einen neuen radikalen Soundtrack zu diesen wilden Zeiten. Obscene Repressed gibt dem Wahnsinn, der im Inneren lauert, eine extreme musikalische Stimme. Lasst euch von Benighted durchschütteln. Bei Nebenwirkungen bitte den Chirurgen aufsuchen …

Benighted wurden von Mitgliedern der französischen Death- und Black-Metal-Bands Dishumanized, Darkness Fire und Osgiliath ins Leben gerufen, die sich 1998 zusammenschlossen, um eine brutalere, härtere und modernere Ausdrucksform zu finden. Als ihr erstes selbstproduziertes und selbstbetiteltes Album im Jahr 2000 auf den Markt kam, hatte es sofort eine starke Wirkung. So wurde aus einem Nebenprojekt ein Hauptact. Eine schnell wachsende Fangemeinde wurde durch eine Reihe von hochgelobten Alben aufgebaut: Psychose (2002), Insane Cephalic Production (2004), Identisick (2006) und Icon (2007) wurden alle begeistert aufgenommen.

Nach den Veröffentlichungen von Asylum Cave (2011) und Carnivore Sublime (2014) wichen die Franzosen von der stetig wachsenden Komplexität ab, indem sie 2017 mit Necrobreed ihren Sound entlang ihrer Wurzeln neu ausrichteten. Nach ihrem 20-jährigen Jubiläum war es für Benighted an der Zeit, den Live-Wahnsinn auf Dogs Always Bite Harder Than Their Master einzufangen, das 2018 veröffentlicht wurde.

Mit Obscene Repressed sind Benighted nun bereit, ihre messerscharfe Reise fortzusetzen, die sich erneut um die menschliche Psyche dreht und die Geschichte des kleinen Michael zeigt, der aufgrund der ungelösten ödipalen Probleme mit seiner Mutter oft mit Dämonen kämpft. Brutalität pur!

Aufnahmestudio: Kohlekeller Studio (Seeheim-Jugenheim, Deutschland)

Produktion/Mixing: Kristian Bonifer

Mastering: Tom Porcell

Gastmusiker:

Sebastian Grihm (Cytotoxin) bei The Starving Beast

Jamey Jasta (Hatebreed) bei Implore The Negative

Karsten Jäger (Disbelief ) bei Mom, I Love You The Wrong Way

Cover-Art: Grindesign

Verfügbare Formate:

– CD

– Deluxe-Digipak mit Tonfragment von Juliens Gesang (pig squeal)

– LP in verschiedenen Farben

– Limitierte Auflage HYRAW-Merch

Shop: https://smarturl.it/ObsceneBenighted

Besetzung:

Julien Truchan: Gesang

Emmanuel Dalle: Gitarre

Fabien Desgardins: Gitarre

Pierre Arnoux: Bass

Kévin Paradis: Schlagzeug