Eva Under Fire: kündigen Debütalbum „Love, Drugs & Misery“ für den 23.09.2022 an

Eva Under Fire haben das offizielle Releasedatum für ihr lang erwartetes Debütalbum Love, Drugs & Misery bekannt gegeben. Das Album wird am 23. September, über Better Noise Music erscheinen. Zuletzt veröffentlichte die Band den Song Blow (ft. Spencer Charnas of Ice Nine Kills), der auf dem Soundtrack zu The Retaliators zu hören ist und mittlerweile über 7,6 Millionen Mal, als digitale Single und als Akustik Version, gestreamt wurde. Die Band hat im Vorfeld auch ihre Zusammenarbeit mit Jonathan Dörr von Ego Kill Talent Comatose, Unstoppable und die Sno Babies Soundtrack-Single Heroin(e) veröffentlicht. Jeder Song bot den Fans einen abwechslungsreichen Vorgeschmack auf das, was auf dem Album zu erwarten ist. Love, Drugs & Misery kann HIER vorbestellt werden.

Sängerin Eva Marie kommentiert: “We’re super excited to finally be releasing our album Love, Drugs & Misery. We can’t wait to show you guys the full scope of what we’ve been working on for so long. It was kind of a wild ride because when we’d completed the record, we were super proud of it, it was some of our best writing to date, and then the world shut down. It’s been long-awaited, much-anticipated, and there’s so much heart and soul in this record. I can’t wait for you guys to experience it with us.”

Das offizielle Musikvideo zu Blow gibt den Fans einen kleinen Vorgeschmack auf das Schauspieldebüt von Eva Marie, in einer Schlüsselszene von The Retaliators. Der Film wird am 14. September weltweit in den Kinos anlaufen. Tickets gibt es auf retaliatorsmovie.com. Eva Marie und Spencer Charnas treten im Film neben einigen der größten Namen der Rockszene auf: Tommy Lee von Mötley Crüe, Five Finger Death Punch, Jacoby Shaddix von Papa Roach, All Good Things und Cory Marks.

Die Band begleitete Nothing More, Asking Alexandria und Atreyu auf ihrer US Tour und erntete die Aufmerksamkeit des Top Shelf Music Magazine: “Eva Under Fire was up first and this female-fronted Detroit metal group absolutely crushed it. They came out firing on all cylinders and had everyone jumping up and down from the get-go.” Die Fans können die Band am 9. Oktober auf dem Aftershock Festival in Sacramento erleben.

Eva Marie ist tagsüber Therapeutin und nachts ein Rockstar. Im vergangenen Mai schrieb sie anlässlich des Mental Health Awareness Month Kolumnen für Loudwire, in denen sie von ihren persönlichen Erfahrungen berichtete. Um einen Einblick in Themen wie Angst, Drogenmissbrauch und Trauer zu erhalten und in die Themen, die in der Musik der Band behandelt werden, gibt es Evas Kolumnen HIER zu lesen.

Love, Drugs & Misery Tracklist:

1. Blow (Ft. Spencer Charnas Of Ice Nine Kills)

2. Unstoppable

3. With Or Without You

4. Another Shot Through The Heart

5. Misery

6. The Strong

7. Death Of Me

8. Heroin(E)

9. Ghost

10. Coming For Blood (Ft. From Ashes To New)

11. Comatose (Ft. Jonathan Dörr Of Ego Kill Talent)

12. Give Me A Reason

