Eva Under Fire: veröffentlichen neue EP ‚Blow‘, betitelt nach ihrer Single mit Spencer Charnas von Ice Nine Kills

Eva Under Fire haben ihre neue EP Blow über Better Noise Music veröffentlicht. Die EP gibt den Fans einen dynamischen Vorgeschmack auf ihr, mit Spannung erwartetes, Debütalbum Love, Drugs & Misery. Sie enthält außerdem eine epische Coverversion von Journeys Separate Ways, auf der Frontfrau Eva Marie mit ihrer grandiosen Stimme über eine herzzerreißende, unsterbliche Liebe singt.

Der Titeltrack Blow (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills) wurde ursprünglich im Sommer letzten Jahres veröffentlicht und ist auf dem Soundtrack des kommenden Horror-Thrillers The Retaliators (Better Noise Films) zu hören, der derzeit auf den wichtigsten Filmfestivals rund um den Globus seine Runden dreht. Der energiegeladene Headbanger Comatose (feat. Jonathan Dörr from Ego Kill Talent), der ebenfalls 2021 veröffentlicht wurde untermalt die Dynamik der Band in Kombination mit Dörrs düsterem Gesang. Die Band hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, hymnisch und aggressiv, bis hin zu herzzerreißend verletzlich gleichermaßen zu beherrschen, sowohl im Sound als auch in den Texten. Blow ist ab sofort HIER erhältlich. Love, Drugs & Misery kann ab sofort vorbestellt werden.

Eva Marie, die Leadsängerin der Band, über die neue EP: “We’re excited to be putting our best forward with this EP. Two massive tracks from the upcoming album PLUS a sick cover of Separate Ways? I mean what’s not to love?!”

Die Band wird in diesem Frühjahr in US live zu sehen sein und die kommenden Shows als Support für Nothing More, Asking Alexandria und Atreyu eröffnen. Die Tour beginnt am 13. Mai. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.evaunderfire.com/

Eva Marie und Charnas werden beide, neben einigen der größten Namen im Bereich der Rockmusik, darunter Tommy Lee von Mötley Crüe, Five Finger Death Punch, Jacoby Shaddix von Papa Roach, All Good Things und Cory Marks, im kommenden Better Noise Film The Retaliators zu sehen sein. Nikki Sixx von Mötley Crüe hat den Titelsong des Films mitgeschrieben und aufgenommen. Im August letzten Jahres feierte der Film seine Weltpremiere beim Arrow Video FrightFest in London. Letzten Monat fand die US Premiere im legendären TCL Chinese Theatre in Los Angeles, als Opening Night Film für das ScreamFest statt. Diese Woche feierte der Film seine Deutschlandpremiere als Eröffnungsfilm des HARD:LINE Film Festivals.

Blow EP Tracklist:

1. Separate Ways

2. Blow (feat. Spencer Charnas of Ice Nine Kills)

3. Comatose (feat. Jonathan Dorr of Ego Kill Talent)

Eva Under Fire Line-Up:

Eva Marie – Vocals

Rob Lyberg – Guitar/Vocals

Corey Newsom – Drums

Chris Slapnik – Guitar/Vocals

Edward Joseph – Bass Guitar

Eva Under Fire online:

https://www.facebook.com/evaunderfire

https://www.instagram.com/evaunderfire/