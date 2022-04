Joe Satriani: feiert sein neues Album „The Elephants Of Mars” mit Videopremiere

Joe Satriani veröffentlicht sein neuestes Studio-Album The Elephants Of Mars, das 19. Studioalbum des legendären Gitarristen in seiner über 35-jährigen Musikkarriere. Das dynamische und lebendige neue Video für den Titeltrack, ebenfalls unter der Regie von ZZ Satriani, ist am Freitag erschienen

The Elephants Of Mars ist genau das Album, von dem Satriani hoffte, er könne es mit seiner Band umsetzen. “Wir haben alles gemacht. Wir haben die verrücktesten Ideen ausprobiert. Und wir versuchten alles auszuprobieren, was uns in den Kopf kam, um zu schauen, was passiert.”

Unsere Meinung zu The Elephants Of Mars: