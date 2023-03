Joe Satriani: demnächst auf Earth Europe Tour 2023

Bald startet die Deutschland-Tour vom legendären Gitarrenhexer Joe Satriani! Auf seiner Earth Europe Tour 2023 wird der Ausnahme-Instrumental-Rock-Gitarrist natürlich Songs aus seinem aktuellen Album The Elephants Of Mars, aber auch einen Querschnitt seiner älteren Werke live performen.

Einen besonderen Leckerbissen gibt es auch: Nämlich das Club Joe Package! In Oberhausen, Nürnberg und Berlin haben Fans die Möglichkeit, Joe Satriani beim persönlichen „Q&A“ Fragen zu stellen. Dieses Treffen findet ausschließlich auf Englisch statt! Weiter gibt es die Möglichkeit, sich mit Joe fotografieren zu lassen, handsignierte Gitarren-Plektren zu ergattern, T-Shirts/CDS etc. signieren zu lassen und und und!

Auf http://vip.satriani.com findet man alle notwendigen Informationen!! ACHTUNG: Dieses Package gilt nicht als Konzert-Ticket!

