Mono Inc.: feiern im September 20 Jahre Jubiläumskonzert

Die Monos laden ein. 😉 Doch lest selbst:

„20 Jahre Mono Inc.

2023 feiern Mono Inc. 20-jähriges Bühnenjubiläum – und diesen besonderen Anlass wollen wir mit euch zelebrieren!

Im Rahmen eines einmaligen Open-Air-Konzerts am 2. September 2023 präsentieren wir euch eine handverlesene Auswahl an befreundeten Bands aus unserer Historie. Geplant ist ein Festival voller guter Musik und einzigartiger Erlebnisse im Amphitheater in Gelsenkirchen.

Neben sechs weiteren Bands, welche in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden, erwartet euch ein einmaliges Mono Inc.-Konzert mit Lieblingssongs aus allen Epochen sowie ein spezielles Fan-Event mit der Band am Vorabend.

Wir hoffen sehr, dass ihr dabei seid und dieses Wochenende zu einem unvergesslichen Erlebnis macht!“

Tickets: https://www.mono-inc.com/shop/de/tickets

https://www.facebook.com/monoinc/