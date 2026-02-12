The Black Keys: kommen auf der „Peaches ’N Kream“-Tour zweimal nach Deutschland

Die Grammy-Preisträger The Black Keys kündigen die Peaches ’N Kream World Tour 2026 an. Im April beginnt die Reise zunächst in den USA, bevor das Duo im Spätsommer nach Europa übersetzt und auch für zwei Konzerte nach Deutschland kommen wird:

06.09.2026 – Köln, Palladium

09.09.2026 – München, Zenith

Der Vorverkauf startet am Freitag, 13. Februar um 10:00 Uhr hier. Tags zuvor, am 12. Februar, findet bereits ein exklusiver Artist Presale statt.

Als Supportacts für die Tour rekrutierten The Black Keys diverse Künstler ihres eigenen Labels Easy Eye Sound. Für die Deutschland-Termine begleitet sie Robert Finley.

Erst kürzlich meldeten sich Dan Auerbach und Patrick Carney mit der neuen Single You Got To Lose zurück, dem ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album Peaches!, das am 1. Mai 2026 via Easy Eye Sound/Warner Records erscheinen wird.

Sänger Auerbach beschreibt das 14. Studioalbum als „most natural record“ der Band seit dem 2002 veröffentlichten Debüt The Big Come Up. Das Projekt entstand unter denkbar schwierigen Umständen: der Krebsdiagnose von Auerbachs inzwischen verstorbenen Vaters. Carney ermutigte seinen Bandkollegen und engen Freund, ins Studio zu gehen und die Verstärker aufzudrehen. Er fand „that it would be good for Dan to have something to do“.

“We weren’t making a record. We were just jamming, like this is for us,” erinnert sich Dan Auerbach an die Zeit. “Really primal, in a moment when all the nerves were raw, just kinda screaming. We were going through a lot, trying to lift our spirits. I think my dad getting sick made me not give a fuck and just wanna scream for a bit.”

Über The Black Keys:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 in Akron, Ohio, haben The Black Keys die Musikwelt mit ihrer Mischung aus rauem Blues, kraftvollem Rock und eingängigen Melodien geprägt. Mit ihrem Durchbruch-Album Brothers (2010), das den Hit Tighten Up enthielt, und dem vielfach ausgezeichneten Nachfolger El Camino (2011) mit Klassikern wie Lonely Boy und Gold On The Ceiling etablierten sie sich als eine der einflussreichsten Bands ihrer Generation. Insgesamt wurden sie mit sechs Grammy Awards ausgezeichnet und haben weltweit Millionen Tonträger verkauft. Mit elf Studioalben und unzähligen ausverkauften Tourneen sind The Black Keys heute international gefeierte Größen im Blues- und Garage-Rock. Ihre Musik bleibt ein unverwechselbarer Mix aus roughem, leidenschaftlichem Sound und modernem Songwriting, der sowohl Nostalgie als auch Innovation vereint.

