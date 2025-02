Wishbone Ash am 16.02.2025 in der Fabrik, Hamburg

Event: Wishbone Ash – The Wish List Tour 2025

Bands: Wishbone Ash

Ort: Fabrik Hamburg, Barnerstr 36, 22765 Hamburg

Datum: 16.02.2025

Kosten: VVK 42,50 € plus Gebühren €, AK 47 €

Zuschauer: ca. 600

Genre: Art Rock, Progressive Rock, Blues Rock, Folk Rock, Classic Rock

Links: https://fabrik.de/

Setlist Wishbone Ash:

1. Real Guitars Have Wings

2. Outward Bound

3. (In All My Dreams) You Rescue Me

4. Runaway

5. The King Will Come

6. Throw Down The Sword

7. In The Skin

8. Ballad Of The Beacon

9. In Crisis

10. F.U.B.B.

11. Jail Bait

12. Standing In The Rain

13. Blowin‘ Free

14. The Way Of The World

15. Living Proof

16. Phoenix

Wishbone Ash, gibt es die tatsächlich noch? 1969 in Devon gegründet, 1970 mit dem selbst betitelten Debüt bereits einen starken Beitrag zur englischen Rockgeschichte geleistet. Nur noch Andy Powell, der in wenigen Tagen seinen 75. Geburtstag feiert, ist von der ursprünglichen Besetzung dabei. Powell und sein langjähriger Kollege Ted Turner bildeten das erste Leadgitarrenduo der Rockgeschichte. Damit haben Wishbone Ash einen nicht ganz kleinen Beitrag geleistet, zu dem, was Bands wie Iron Maiden oder Judas Priest in den 70er und 80ern auf die Bühne und Platten zauberten. Die Gibson Flying V von Powell wird aber auch ein Marken zeichen von Rockmusikern. Ein Beispiel wären die Schenker-Brüder, James Hetfield oder Paul Stanley. Der Begriff einflussreiche Band und Legende wirkt oft ausgelutscht. Auf Wishbone Ash und Andy Powell ist diese Begrifflichkeit aber passend.

Musikalisch zelebrieren Wishbone Ash Rock in verschiedensten Ausprägungen. Ein Blick in die unendliche Diskografie hat Longplayer wie Strange Affair hervorgebracht, die irgendwo zwischen Pop und Rock wabern und mit reichlich Elektronik bestückt sind. Den kompletten Stilbruch gibt es mit zum Beispiel Psychic Terrorism. Wer Wishbone Ash als Dancefloor hören möchte, der kann gerne ein Ohr riskieren.

Heute steht aber ein Wish-List-Konzert auf dem Programm. Vorab konnten Fans für Tracks voten, die Wishbone Ash auf der Wish List Tour spielen sollen. Wenig überraschend geht es um die Klassiker wie Argus, Pilgrimage, New England und Just Testing. Selbst das 55 Jahre junge Debütalbum steuert zwei Nummern zum heutigen Abend bei. Doch der Reihe nach.

Eine Vorband benötigen Wishbone Ash nicht. Progressiv orientierte Musiker sind keine Springbolzen, erst recht nicht im gesetzten Alter. Es geht um Saitenarbeit, Gesang, Drums und um die spielerische Klasse. Der Auftakt stammt von der bereits angesprochenen Strange Affair. Powell und seine Mitstreiter interpretieren Real Guitars Have Wings aber genauso, dass den Instrumenten Flügel wachsen. Old school, nur über Monitor, agieren die Herren. Handgemachte Musik auf der Bühne der Hamburger Fabrik.

Es folgt der Sprung zur New England aus dem Jahr 1976 mit Outward Bound, (In All My Dreams) You Rescue Me und Runaway. Das Publikum ist fachkundig und wie die Protagonisten auf der Bühne eher im gesetzten Alter. Die Haarfarbe grau oder blank dominiert sowohl auf als auch vor der Bühne.

Technisch sind Wishbone Ash nach wie vor brillant. Zu In The Skin spielt der aktuelle Gitarrist Mark Abrahams eine zweite Klampfe, die auf einem Stuhl vor ihm liegt. Es lässt sich nicht genau entnehmen, ob es ein sechs- oder zwölfseitiges Instrument ist. Wer sich an Bilder von Wishbone Ash in den 70ern erinnert, der dürfte noch die Doppelhalsgitarre im Kopf haben, die für solche Zwecke zum Einsatz gekommen ist. Heute lösen das in der Regel Backing Tracks, oder eine echte zweite Gitarre.

Die Ballade mit reichlich Gesang erzählt vom Leuchtfeuer und ist 51 Jahre jung. Gesanglich zeigen sich Powell und Bassist Bob Skeat gut bei Stimme. Zur Erinnerung: Powell steht kurz vor seinem 75. Geburtstag und singt wie eine Lerche. Egal ob der Argus-Block mit Blowin‘ Free, The King Will Come und Throw Down The Sword oder Jail Bait von der Pilgrimage: Die Musik ist zeitlos und verzaubert die Menschen in der Hamburger Fabrik.

Einen besonderen Punkt liefern Wishbone Ash zum Ende des Gigs. Eine der gefeierten Scheiben der Briten ist eine Live-LP aus dem Jahr 1973 mit dem Namen Live Dates. Der finale Song dort ist Phoenix, der eine Laufzeit von mehr als zehn Minuten aufweist. Progressive Rockmusik aus der Blüte der 70er-Jahre setzt den Schlusspunkt unter einen bärenstarken Gig, der aber vor allem etwas für progressive Musikfans ist.

Satte zwei Stunden bearbeiten die Altmeister die Bühne und stehen anschließend am Merch für Bilder, Autogramme etc. bereit, was in Zeiten von kostenpflichtigen Meet & Greets mehr als eine Erwähnung wert ist, allen voran, wenn hier eine Rocklegende wie Andy Powell mit dabei ist.

Wishbone Ash kommen nochmals zurück nach Deutschland. Wer an den progressiven Ursprüngen der Rockmusik Interesse hat, kann das Quartett an folgenden Terminen im deutschsprachigen Raum erleben:

26.02.2025 Munich, Germany, Ampere / Muffatwerk

27.02.2025 Tübingen, Germany, Sudhaus

01.03.2025 Freiburg, Germany, Jazzhaus

02.03.2025 Pratteln, Switzerland, Z7 Konzertfabrik

03.03.2025 Rubigen, Switzerland, Mühle Hunziken

05.03.2025 Vienna, Austria, Reigen Live

07.03.2025 Berlin, Germany, Quasimodo