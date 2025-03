Sober Truth: veröffentlichen neues Album „Goddess“ mit Release-Party in der Groove Bar Porz am 04.04.2025

Die Siegburger Groove Metaller Sober Truth lassen mit neuem Album Goddess aufhorchen!

Goddess – Der Vibe:

Dunkel. Mächtig. Sinnlich.

Mit Goddess liefern Sober Truth einen Sound, der mit harten Riffs, treibenden Grooves und einer hypnotischen Atmosphäre begeistert – zehn live im Studio eingespielte Tracks, die roh, intensiv und absolut echt sind.

Album-Story:

Goddess entführt die Hörer auf eine epische Reise zwischen Licht und Schatten, Hoffnung und Verzweiflung. Von der Geburt der eigenen Identität (Embryonic Part I & II) über den Kampf gegen digitale Kontrolle (Forbidden) bis hin zur Suche nach Wahrheit und innerer Stärke (Pathfinder, Shining, Who Am I) – jeder Song erzählt eine eigene Geschichte voller Emotion und Tiefgang. Mit kraftvollen Klängen und tiefsinnigen Texten verbindet das Album Existenzfragen mit der Energie des Progressive Metals. Bist du bereit, deiner eigenen Göttlichkeit zu begegnen?

Das offizielle Releasedatum von Goddess wird am 04.04.2024 sein. Am selbenTag findet die Releaseparty in der Groove Bar in Porz statt.

Hier die Albumhighlights

✔ 6 Seiten Digipac – CD inklusive 12-seitigem Booklet & Songtexten (limitierte Auflage)

✔ Exklusiver Album-Release-Sticker

✔ Ab 04.04.2025 auf allen Streaming-Plattformen

✔ Presale läuft – sichert euch die physische Edition (Lieferung ab 31.03.2025)

Bestellen könnt ihr Goddess direkt hier!

Verpassen solltet ihr auf keinen Fall die Releaseparty am 04.04.2025 in der Groove Bar in Porz! Euch erwartet eine epische Sober Truth-Liveshow inklusive des neuen Albums Goddess live in voller Länge. Eine extralange Setlist: mit Klassikern und neuen Highlights. Supportet werden Sober Truth von den Bonnern Mähträsher.

Karten bekommt ihr direkt hier!