Erdling: neue Single & Video „Freiheit“

Mit einem gewaltigen Paukenschlag, der irgendwo zwischen Melodic Metal, Metalcore und Dark Metal zu verorten ist, legen Erdling ihre zweite Single-Auskopplung Freiheit vom kommenden Album Bestia in den Lauf.

Freiheit erzählt von der Demut gegenüber einem Universum voller Möglichkeiten und motiviert dazu, trotz Schicksalsschlägen und Gegenkräften, immer wieder nach der Unendlichkeit und Glückseligkeit zu streben.

Geerdet und sich seiner Sterblichkeit und Zerbrechlichkeit bewusst zu sein ist das zentrale, und leider auch zeitgemäße Thema des nächsten Silberlings, der das Zeug dazu hat, Erdlings bisher außergewöhnlichstes Album zu sein.

Diese Entwicklung kommt nicht von ungefähr: Seit 2021 ergänzen Chris Schäfer, Max Nash und Valeria Ereth die Combo aus Ostdeutschland und lassen die Band nach einem radikalen Besetzungswechsel zu neuem Glanz erstrahlen. „Wir haben noch nie so harmonisch, intensiv und passioniert an einem Album gearbeitet wie an diesem. Mit Max, Valy & Chris fanden völlig neue Einflüsse ihren Weg in die Songs – und das Resultat lässt uns mehr als glücklich zurück“, sinniert Sänger Neill über die Entwicklung der Band. Denn eines ist klar: auch Götter können sterben – aber sie stehen immer wieder auf – wie ein Phönix aus der Asche. Und das stärker als je zuvor.

https://www.facebook.com/erdlingofficial