Pristine: haben ihr neues Studioalbum und neues Video „Stepping Into The Breach“ veröffentlicht

Heidi Solheim, Sängerin und Bandleaderin, sagt zu dem Song: „Stepping Into The Breach ist ein Rocksong mit einer Art PJ Harvey-Vibe. Das war tatsächlich der erste Song, den wir im Studio zum neuen Album aufgenommen haben! In dem Song geht es darum, sich zu trauen, sich mit ganzem Herzen in eine Beziehung zu stürzen und auch den Weg nach draußen zu finden, wenn man plötzlich merkt, dass man einen Ausweg braucht.“

Heidi freut sich, dass das neue Album The Lines We Cross endlich auf dem eigenen Label erscheint und die Band im Frühjahr 23 mit dem neuen Album im Gepäck wieder auf Tournee gehen kann. „Wir hatten im letzten Jahr eine Handvoll kleinerer Shows in Norwegen gespielt, als dies für kurze Zeit wieder möglich war. Die Regierung hatte alle Restriktionen aufgehoben, bevor dann die Omikron-Welle kam und alles erneut vorbei war. Diese viel zu wenigen Abende waren wundervoll für uns, aber offenbar ebenso für die Fans. Man merkte förmlich, wie ausgehungert beide Seiten nach Live-Musik waren. Es fühlte sich fast so an wie damals, als wir die Band starteten und unsere ersten Konzerte gaben.“

Folgende Termine sind geplant:

Pristine – The Lines We Cross Tour 2023

Special Guests: The Shadow Lizzards

17.04.2023 Bremen – Meisenfrei

18.04.2023 Hamburg – Logo

19.04.2023 Köln – Yard Club

20.04.2023 Dortmund – Piano

21.04.2023 Berlin – Quasimodo

26.04.2023 München – Backstage

Classic Rock, Vintage Rock oder Retro-Rock. Wie auch immer man diese bluesige, gelegentlich psychedelische, von den großen Acts der späten Sixties und Seventies inspirierte Variante des Hardrocks nennen will: Die besten Vertreter des Sujets kommen seit jeher aus dem Norden Europas. Je weiter nördlich ihr Ursprung, desto besser sind sie – so scheint es. Und viel nördlicher als Tromsø, die über 300 Kilometer jenseits des Polarkreises gelegene Heimatstadt der Norweger Pristine, geht es kaum …

Pristine sind eine der begeisterndsten und überzeugendsten Live-Bands des Genres. Die Gruppe hat bereits Hunderte von Konzerten absolviert – von intimen Club-Shows bis hin zu Slots im Rahmen der großen Festivals auf unserem Kontinent. „Wir leben für unsere Auftritte. Nur da oben fühle ich mich wie die bestmögliche Version von mir selbst“, gesteht Heidi Solheim, Gründerin, Sängerin und Hauptsongschreiberin der Gruppe. Wer Pristine bis jetzt nicht live erlebt hat, sollte dies dringend nachholen.