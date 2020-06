Pristine: veröffentlichen Musikvideo zu „Behind The Line“

Die norwegische Rockband Pristine veröffentlichte ihre neue digitale EP Fireball am 8. Mai. Nun erschien ein Lyricvideo zum Track Behind The Line.

Die Band dazu: „Endlich! Der Sommer naht und wir veröffentlichen in diesem Frühjahr unser drittes Musikvideo. Behind The Line ist ein psychedelischer Song über eine sehr zerstörerische Beziehung, die ich vor einiger Zeit geführt habe. Ich musste hart daran arbeiten, dass er meine Positivität nicht tötete. Dieser Song handelt davon, deine persönlichen Grenzen zu gehen und herauszufinden, wie die auf der richtigen Seite dieser Grenzen bleibst.“

Die Veröffentlichung der Fireball EP kommt zu einem unerwarteten Zeitpunkt von der norwegischen Rock Band. Während die Welt wegen des COVID-19 Virus alles herunter gefahren, die Pandemie alle Grenzen erreicht und für Verwirrungen und Veränderungen gesorgt hat, die wir uns vor wenigen Monaten nicht hätten vorstellen können, möchten Pristine den Pause-Knopf drücken und darüber sinnieren, wer wir sind. Diese digitale EP ist bisher die vielleicht untypischte Veröffentlichung der norwegischen Rock Band und beinhaltet drei Songs.

Die Trackliste von Fireball liest sich wie folgt:

1. Fireball

2. Lucid Dream

3. Behind The Line

Zum Download und Stream der Fireball Digital EP: http://nblast.de/Pristine-Fireball

Findet Pristine hier:

www.pristine-music.com

https://www.facebook.com/Pristinetheband/

https://www.instagram.com/pristinetheband/

https://www.youtube.com/user/Pristinenorway/