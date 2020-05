Pristine: veröffentlichen digitale EP „Fireball“

Die norwegische Rock Band Pristine hat ihre neue digitale EP Fireball veröffentlicht.

Die Band dazu: „Wir freuen uns sehr, unsere digitale EP in diesem Frühling veröffentlichen zu können. In diesen herausfordernden und verrückten Zeiten hatten wir den Drang, uns Gedanken über die Menschheit und über das, was uns ausmacht, zu machen. Das wunderschöne Cover stammt vom norwegischen Künstler Christian Muri Clemetsen. Christian hat es aus einer Reihe alter Filmplakate, die in lange Streifen geschnitten wurden, wieder zu einem neuen Motiv zusammen gefügt. Es ist eine äußerst veranschaulichende Darstellung verschiedenster Menschen voller Bruchstücke und Farben. Vielen Dank für euren Support und wir hoffen, euch möglichst bald wieder auf Tour zu sehen! Achtet auf einander und bleibt gesund! Love, Pristine„

Anlässlich ihrer EP hat die Band für ihre Fans ein Musikvideo zum Titel Track Fireball veröffentlicht. Schaut das Video zu Fireball hier an:

Pristine sagen weiter, Pristines neuster Release Fireball „ist eine Geschichte über die enge Beziehung zwischen Liebe und Verlust. Es ist ein Trauergesang über deine Rolle in einer bisher für selbstverständlich genommenen Welt – als du plötzlich erfährst, dass alles zerbricht und an Sinn verliert, weil du jemanden verloren hast.“

Die Veröffentlichung der Fireball EP kommt zu einem unerwarteten Zeitpunkt von der norwegischen Rock Band. Während die Welt wegen des COVID-19 Virus alles herunter gefahren, die Pandemie alle Grenzen erreicht und für Verwirrungen und Veränderungen gesorgt hat, die wir uns vor wenigen Monaten nicht hätten vorstellen können, möchten Pristine den Pause-Knopf drücken und darüber sinnieren, wer wir sind. Diese digitale EP ist bisher die vielleicht untypischte Veröffentlichung der norwegischen Rock Band und beinhaltet drei Songs.

Die Trackliste von Fireball liest sich wie folgt:

1. Fireball

2. Lucid Dream

3. Behind The Line

Zum Download und Stream der Fireball Digital EP: http://nblast.de/Pristine-Fireball

Findet Pristine hier:

www.pristine-music.com

https://www.facebook.com/Pristinetheband/

https://www.instagram.com/pristinetheband/

https://www.youtube.com/user/Pristinenorway/