Dark Arena: „Freedom“ – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Alien Factor“

Auf The Orchard wurde die Singleauskopplung der US Prog/Thrash Metal Band Dark Arena Freedom veröffentlicht. Das Album Alien Factor wird offiziell am 29. Mai 2020 auf CD und LP über Pure Steel Records erscheinen. Das Album wird mit einer Auflage von 250 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen. Der Vorverkauf beginnt am 15. Mai 2020.

Line-Up:

Juan Ricardo – Vocals

Paul Konjicija – Guitars

Chris Thomas – Bass

Rhiannon Wisniewski – Keyboards

Emery Ceo – Drums

Special Guest:

Dale Robertson – 2nd Guitars

Michael Siefert – Organ

Coverartwork:

Joseph Vargo – https://josephvargo.com/

Links:

https://www.facebook.com/Dark-Arena-316678735693/

https://twitter.com/darkarenaband

https://www.reverbnation.com/darkarena

https://myspace.com/darkarena