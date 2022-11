Pristine: veröffentlichen die zweite Single „The Devil You Know“ aus ihrem neuen Studioalbum

In den letzten beiden Jahren kamen viele Dinge zu einem plötzlichen Stillstand, die arktische Rockband Pristine blieb jedoch nicht tatenlos. Die Formation aus dem hohen Norden veröffentlicht brandneues Material. Das knapp 8-minütge Epos Carnival machte Anfang September den Auftakt, nun folgt mit dem Rocksong The Devil You Know die zweite Single aus dem am 27.01.2023 erscheinenden neuen Studioalbum.

Musikalisch basiert The Devil You Know auf einem Heavy-Riff, Schlagzeug mit großem Raumklang und einem verführerischen Groove von Anfang bis Ende. Hinzu kommen Heidi Solheims powervolle Vocals und so wird diese Single zu einer typischen Nummer, die einen in Pristines intensive Welt des Classic Rock ein- bzw. entführt.

Heidi führt aus: “Der Text handelt davon, einen Platz in der Gesellschaft zu finden, wenn man das Gefühl hat, ein Freak inmitten aller anderen zu sein. Die ersten Wörter, die mir beim Schreiben einfielen, waren “I’m a monster, I’ m a monster, I’m a monster”. Was vielleicht nicht der produktivste Ausdruck am Anfang eines Kreativprozesses ist, haha, aber wir sind sehr, sehr glücklich mit dem Endergebnis. Wir stehen total auf die Umsetzung, wie unser Produzent Ariel Joshua Sivertsen den Song auf ein ganz anderes Level gebracht hat, das wir uns gar nicht vorstellen konnten.” – Heidi Solheim (Sängerin und Hauptsongschreiberin bei Pristine)

Das Bedürfnis, Wertschätzung und Bedeutung in einer standardisierten und engstirningen Gesellschaft zu finden, macht aus The Devil You Know eine persönliche und leidenschaftliche Rocknummer.

