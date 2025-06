Erdling: veröffentlichen neue Single + Video „Dominus Omnium“

Mit ihren brachialen Hymnen irgendwo zwischen Dark Rock, Industrial und Metal haben sich Erdling seit Jahren als fester Bestandteil der deutschsprachigen Metallandschaft etabliert. Jetzt erhebt sich die Band mit ihrem neuen Track Dominus Omnium und liefert den kompromisslosen Nachfolger zu ihrem Szene-Hit Absolutus Rex von 2017.

„Vom Anfang bis zum Ende…“, so begann Absolutus Rex, ein Song, der sich damals als musikalisches Bollwerk gegen wachsende Machtgier der Weltakteure stellte. Acht Jahre später ist die Welt eine andere, und doch irgendwie dieselbe. Mit Dominus Omnium blicken Erdling erneut auf eine Realität, die zunehmend zwischen Ohnmacht, Zynismus und Kontrollverlust schwankt. Doch statt bloßer Anklage erklingt diesmal ein Klangmonolith, der nicht nur die Stimmung der Gegenwart einfängt, sondern über ihr thront – düsterer, schwerer, kompromissloser.

„Nicht alle Songs sind zeitlos, und heutzutage ist es schwer, die teils absurde Realität, in der wir leben, noch irgendwie künstlerisch zu erfassen. Es braucht also etwas, das ÜBER dem Absolutus Rex steht – was per sé ja gar nicht möglich sein sollte“, so Sänger Neill über die Entstehung des Songs.

Dominus Omnium, der Herr über alles, ist ein Statement. Kein Rückblick, sondern ein Aufschrei. Eine musikalische Dystopie, die den Thron von Absolutus Rex nicht nur hinterfragt, sondern zertrümmert, um etwas Größeres, Dunkleres daraus zu formen. Erdling zeigen mit diesem Track nicht nur, dass sie sich weiterentwickelt haben, sie beweisen auch, dass ihre Ideen sich den Absurditäten der Welt nicht unterordnen, sondern sie in Musik gießen.

In den letzten zehn Jahren mauserten sich Erdling zu einer der angesagtesten deutschsprachigen Dark-Metal-Bands und legen mit 6 Top-100-Alben eine beachtliche Historie vor, die ihresgleichen sucht. Ganz vorn mit dabei spielt ihr Evergreen-Hit Mein Element, der 2016 erschien und inzwischen über 9 Millionen Streams auf Spotify erreichen konnte. Ende 2014 gegründet, ging das Projekt um Sänger Neill Freiwald kurze Zeit später an die Öffentlichkeit. Binnen kürzester Zeit produzierte die Band unter der Schirmherrschaft von Produzent Chris Harms (Lord Of The Lost) ihr Debütalbum und ergatterte noch vor Veröffentlichung von Material einen Plattenvertrag bei ihrem jetzigen Label Out Of Line Music. Es folgten Support-Tourneen für Größen wie Megaherz, Lord Of The Lost, Unzucht und Hämatom, ehe die Band mit ihrem zweiten Langspieler Supernova den Schritt zum Headliner wagte und erstmals ihre einzigartige Stilmixtur aus Darkrock, Industrial Metal und Neue Deutsche Härte in Stein meißelte.

