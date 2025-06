Erdling: starten Vorverkauf für ihr neues Album „Mana“

Mit ihren brachialen Hymnen irgendwo zwischen Dark Rock, Industrial und Metal haben sich Erdling seit Jahren als fester Bestandteil der deutschsprachigen Metallandschaft etabliert. Mit ihrem siebten Studioalbum schlagen Erdling nun ein neues, mächtiges Kapitel auf: Mana ist ein musikalisches Ritual, ein klang-gewordener Beweis dafür, dass in jedem von uns eine uralte, formende Energie schlummert – roh, ungezähmt und bereit, entfesselt zu werden.

Mana wird am 17. Oktober via Out Of Line Music veröffentlicht und ist jetzt im Vorverkauf erhältlich!

Mana ist erhältlich als Digipak 2CD, welche die Bonus-CD Behind 10 Years Of Erdling enthält: ein ehrlicher, reflektierter Rückblick auf zentrale Songs der Bandgeschichte in Form ausführlicher Track-Commentaries.

Die streng limitierte Holzbox macht den Geist von Mana auf besondere Weise greifbar und enthält exklusive Sammlerstücke:

• Album 2CD Digipak mit Bonus-CD Behind 10 Years Of Erdling

• Mystisches Mana-Würfelspiel „Aurora“ inkl. Regelwerk – Sinnbild für Schicksal und Entscheidung

• Canvas-Poster mit dem Artwork des Albums

• Mana-Einkaufschip mit Schlüsselanhänger

• Halskette mit Mana-Emblem aus Holz – Symbol für die eigene innere Kraft

• Handsigniertes Autogrammkarten-Set

• Nummeriertes Echtheitszertifikat

Elf neue Songs, in Eigenregie produziert und in den renommierten Fascination Street Studios in Schweden gemixt und gemastert, vereinen erbarmungslose Gitarrenwände mit atmosphärischer Tiefe und einer lyrischen Botschaft, die aktueller kaum sein könnte: Es liegt an uns, unsere Potenziale zu erkennen und unseren Weg zu beschreiten.

Tracklist Mana:

1. Aurora

2. Dominus Omnium

3. Miasma

4. Steh Den Sturm

5. Los Los Los

6. Ohne Uns

7. Hinter Dunklen Wolken

8. Alles Dreht Sich (feat. Hand Of Juno)

9. Zerspreng Die Ketten

10. Mana

11. Sternenschimmer

Tracklist Bonus-CD Behind 10 Years Of Erdling:

1. Firmament (Commentary)

2. Absolutus Rex / Dominus Omnium (Commentary)

3. Fimbulwinter (Commentary)

4. Blitz und Donner (Commentary)

5. Im Namen der Krähe (Commentary)

6. Götterdämmerung (Commentary)

7. Supernova (Commentary)

8. Miasma (Commentary)

9. Nichts als Staub (Commentary)

10. Mein Element (Commentary)

Mana vereint sämtliche Elemente und Emotionen, die Erdling seit über einem Jahrzehnt ausmachen: kompromisslose Härte, nachdenkliche Melodik, spirituelle Tiefe und hymnische Kraft. Das ist Erdling in Reinkultur und zugleich ein mutiger Schritt über vertraute Grenzen hinaus.

