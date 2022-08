Our Hollow, Our Home: veröffentlichen neue Single / Video ‚Battle X City‘

Willkommen in der Familie

Wir sind stolz zu verkünden, dass die in Southampton ansässigen Metalcore-Anhänger Our Hollow, Our Home der Arising Empire-Familie beigetreten sind!

“We’re super stoked to join the AE family, we always said that we would love to sign with a label, so long as it was one that understood the ethos of this band, and loved it as much as we and our fans do! It’s safe to say that we felt that was met with ample amounts with Arising Empire!” – Our Hollow, Our Home

Nach Jahren unermüdlich harter Arbeit, Hingabe und Verfeinerung ihres Handwerks kehrten Our Hollow, Our Home mit ihrem dritten und bisher besten Album Burn In The Flood zurück. Das am 28. Mai veröffentlichte Album stellt einen weiteren Schritt in Qualität und Dynamik für eine Band dar, die in den letzten fünf Jahren zu einer der verdientesten und fleißigsten Erfolgsgeschichten in der britischen Metalszene geworden ist.

Um die Zusammenarbeit gebührend zu feiern, präsentieren Our Hollow, Our Home ihre brandneue Single Battle X City feat. Samantha Bower (Lightwave) via Arising Empire.

„To put it plain and simply, Battle X City is a track that is truly unlike any other Our Hollow, Our Home release to date. It is a testament to how far the band are willing to push the key elements of their signature blend of pop-infused metalcore, and how far they can experiment with the contrasting extremes of heavy and light that they have become known for.

Lyrically the song traverses a constant struggle of trying to make something you believe in succeed, whilst the rest of the world tries to convince you that it’s doomed to fail.

It features guest vocals from Samantha Bower, the lead singer of rising pop-metal group Lightwave, which sees Our Hollow, Our Home adding guest clean vocals for the first time ever to a release, which is a refreshing and innovative touch to this riff-heavy, feel good thrill ride of a track.“ – Connor (Vocals)

Our Hollow, Our Home werden diesen Herbst wieder in ganz Europa und Großbritannien auftreten, zusammen mit ihren Labelkollegen von Aviana und TheCityisOurs sowie Glass Heart.

Our Hollow, Our Home European 2022

04.10.22 France Paris @ Le Klub

05.10.22 Switzerland Aarau @ KiFF

06.10.22 France Lyon @ Rock N Eat

07.10.22 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

08.10.22 Austria Vorchdorf @ Metalnight Outbreak Fest

09.10.22 Austria Vienna @ Viper Room

10.10.22 Germany Munich @ Backstage

11.10.22 Germany Nuremberg @ Z-Bau

13.10.22 Czech Republic Prague @ Rock Cafe

14.10.22 Germany Essen @ Crowdsalat Festival

15.10.22 Germany Hamburg @ Indra

16.10.22 Germany Leipzig @ Naumanns

17.10.22 Germany Berlin @ Badehaus

18.10.22 Germany Frankfurt @ Das Bett

20.10.22 Germany Trier @ Mergener Hof

21.10.22 Belgium Antwerp @ JH Kaddish

22.10.22 Germany Cologne @ Club Volta

23.10.22 The Netherlands Den Bosch @ Willem Twee

25.10.22 UK Birmingham @ Space54

26.10.22 UK Bristol @ The Exchange

27.10.22 UK Manchester @ Rebellion

28.10.22 UK Nottingham @ Rock City Beta

29.10.22 UK London @ The Underworld

Tickets: https://smarturl.it/OHOH-Tickets2022

Das Maß an Verbindung, gepaart mit ihren unermüdlichen Tourneen mit Künstlern wie Asking Alexandria und Blessthefall und hochkarätigen Auftritten bei Festivals wie Graspop, Nova Rock, Summerblast und Jera On Air, hat dazu geführt, dass die Band eine ständig wachsende Armee von hochgradig engagierten Anhängern um sich versammelt hat; mit über 60.000 Follower auf Spotify, über 7 Millionen Views auf YouTube, 27.000 Instagram-Follower und 100.000 Fans auf Facebook. Das Debütalbum Hartsick von 2017 erreichte auch in Großbritannien den ersten Platz der iTunes-Charts für Rock und Metal und platzierte sich unter den Top Ten in den USA, Kanada, Australien, Mexiko, Italien und Deutschland.

Sie wurden auch durch ihr äußerst beliebtes Cover von Ed Sheerans Shape Of You im Jahr 2017 gepusht, das Greg James von BBC Radio One im Radio spielte und anschließend die britischen Rock- und Metal-Charts von iTunes anführte und auf YouTube in der ersten Woche der Veröffentlichung über 300.000 Mal Views sammelte.

Für eine Band, die ihre Geschäfte bis heute intern und ohne die Hilfe von Major-Labels, oder der Unterstützung der Industrie geführt hat, ist das eine beeindruckende Leistung und ein Beweis für die Hingabe, die Our Hollow, Our Home ins Handwerk steckt. Aber es sind mehr als nur die Zahlen, die beeindruckend sind, es ist die Art und Weise, wie sich die Leute mit der Band verbunden haben. Sei es ihr lyrischer Inhalt, ihr überzeugter DIY-Ansatz, ihre energiegeladenen Live-Shows, oder ihre bodenständige Einstellung, Our Hollow, Our Home haben sich mit ihrem Publikum auf eine Weise verbunden, die nicht erzwungen oder vorgetäuscht werden kann.

Our Hollow, Our Home sind:

Connor Hallisey – Vocals

Tobias Young – Gitarre/Vocals

Josh White – Gitarre

Lawrence Welling – Bass

Alex Rayner – Schlagzeug

Folgt den Socials der Band.

https://www.facebook.com/ourhollowourhome

https://www.instagram.com/ourhollowourhomeuk