Amken: veröffentlichen offizielles Video zu „Somewhere Past The Burning Sun“

Die griechischen Thrasher Amken haben ihr neues Album Passive Aggression bei Massacre Records veröffentlicht!

Es ist als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich – hier kann man es sich anhören und es kaufen » https://lnk.to/passiveaggression

Ferner haben Amken auch ein offizielles Video zum Song Somewhere Past The Burning Sun veröffentlicht – schaut es euch hier an:

Amken über den Song:

„Somewhere Past The Burning Sun ist ein sehr persönlicher Song. Es ist, als würde man mit sich selbst in den Spiegel sprechen und versuchen, sich selbst daran zu erinnern, weiterzumachen und nach vorne zu schauen. Es ist schwer, in einer Welt, die Gleichartigkeit belohnt, als man selbst zu leben – aber es ist den Versuch wert!“

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: