Rivers Of Nihil: kündigen neues Line-Up für die „Faces Of Death“ Europatour 2022 an

Aus verschiedenen Gründen können Archspire, Black Crown Initiate und To The Grave leider nicht mehr Teil der Tour sein. Avocado Booking haben hart daran gearbeitet, die Tour zu retten und nun dürfen wir Fallujah, Inferi und Harbinger Willkommen heißen! Bislang gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Für weitere Informationen besucht bitte: facesofdeathtour.com

Rising Merch Faces Of Death Tour 2022

Rivers Of Nihil – Fallujah – Allegaeon – Inferi – Harbinger

11.11.22 Germany Oberhausen @ Kulttempel

12.11.22 Germany Karlsruhe @ Die Stadtmitte

13.11.22 Italy Milan @ Slaughter Club

14.11.22 Switzerland Aarau @ KiFF

15.11.22 Germany Munich @ Backstage

16.11.22 Czech Republic Prague @ Futurum

17.11.22 Austria Vienna @ Viper Room

18.11.22 Hungary Budapest @ Dürer Kert

19.11.22 Poland Poznan @ U Bazyla

20.11.22 Germany Dresden @ Puschkin

21.11.22 Germany Berlin @ Hole44

22.11.22 Germany Hannover @ Béi Chéz Heinz

23.11.22 Denmark Copenhagen @ Stengade

24.11.22 Germany Hamburg @ Logo

25.11.22 The Netherlands Nijmegen @ Doornroosje Sold Out

26.11.22 UK Bristol @ Thekla

27.11.22 UK London @ O2 Academy Islington

28.11.22 UK Glasgow @ Cathouse

29.11.22 UK Manchester @ Rebellion

30.11.22 UK Birmingham @ Asylum

01.12.22 UK Southampton @ The Loft

02.12.22 France Paris @ Backstage By The Mill

03.12.22 Belgium Aarschot @ De Klinker Club

Streamt und bestellt The Work unter: metalblade.com/riversofnihil

https://www.facebook.com/riversofnihil