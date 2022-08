Blind The Eye: präsentieren das offizielle Video zum Titeltrack des Albums „The Lion Of Lions“

Am 30. September 2022 erscheint das Album The Lion Of Lions der portugiesischen Melodic Death Metaller Blind The Eye. gestern präsentierte die Band das offizielle Video zum Song The Lion Of Lions.

Die exklusive Premiere fand bei metal.de statt. Von dort gelangt man zum YouTube-Channel von El Puerto Records.

Vor einiger Zeit stellten Blind The Eye ihren neuen Sänger vor. Denn noch im Aufnahmeprozess verließ Sänger Dário Rosa die Band, mit Ricardo Pereira (Moonshade) fand man aber umgehend Ersatz für die Aufnahmen. Mit Rui Antunes wurde bereits ein neuer Sänger gefunden, der das Line-Up von Blind The Eye nun komplettiert.

Das Album The Lion Of Lions kann bereits hier vorbestellt werden.