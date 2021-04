Blind The Eye: unterzeichnen weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records

Das Melodic Death Metal-Quintett Blind The Eye aus Portugal unterzeichnet weltweiten Plattenvertrag bei El Puerto Records!

Blind The Eye wurden 2016 in Santa Maria da Feira gegründet. Sie haben bisher eine EP namens Tripolarity veröffentlicht, die neben drei Studioaufnahmen auch zwei Livesongs vom Bilbo Rock Bilbao 2019 enthält. Je nach Fortgang der Pandemie erscheint das erste Full-Length Album zum Jahreswechsel 2021/22 bei El Puerto Records.

Blind The Eye: „Voller Stolz und Ehre sind wir Teil der großartigen El Puerto Records-Familie geworden. Es ist unglaublich befriedigend zu sehen, dass unsere harte Arbeit anerkannt wird. Es ist eine großartige Gelegenheit, mit El Puerto Records zusammenzuarbeiten, einem Label, das bereits mit einer beträchtlichen Anzahl talentierter und anerkannter Künstler zusammenarbeitet, die ihr Talent und ihre Arbeitsqualität unter Beweis gestellt haben.

Obwohl dieses Label noch jung ist, zeigt es, dass die Möglichkeit, großartige Ergebnisse zu erzielen durch harte und beharrliche Arbeit möglich ist – vor allem wenn wir mit tiefgehender Liebe und Engagement für die Musik leben, die wir machen. Ein großes Dankeschön an Bernd Stelzer, Torsten Ihlenfeld und HNMentertainment für das Vertrauen in unsere Arbeit.“

Labelgründer Torsten Ihlenfeld sieht es genauso: “Wir sind sehr stolz bekannt zu geben, dass Blind The Eye aus Portugal bei El Puerto Records unterschrieben haben! Und Blind The Eye haben alles, das Talent, die Fähigkeiten, die Songs. Mit Blind The Eye erweitern wir unseren Label-Kader um eine unglaublich talentierte Band, die Schwere und Kraft zu einer aufregenden Kernschmelze im Melodic Death Metal kombiniert!

Willkommen an Bord, Blind The Eye!“

Mehr Info:

https://www.facebook.com/Blindtheeyeband

Line-Up:

Dário Rosa – Vocals

Nuno Rodrigues – Bass

Ramiur Sekh – Guitar

Ruben Oliveira – Guitar

Rui Rocha – Drums

Quelle: El Puerto Records GbR