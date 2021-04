Dirkschneider & The Old Gang: bringen „Where The Angels Fly“-Single raus – es soll noch mehr kommen…

Am 2. April erschien mit Where The Angels Fly eine Single, die schon seit Wochen die Gerüchteküche zum Brodeln bringt: als das Video zum Song online ging, löste es einen riesigen Social Media-Sturm aus. Mehr als zwei Millionen Clicks haben Dirkschneider & The Old Gang damit bereits auf YouTube erreicht!

Was sich hinter dem Musikprojekte verbirgt, erklärt der Name praktisch von selbst: Rock-Legende Udo Dirkschneider hat im Herbst 2020 seine engste peer group um sich geschart und ein spektakuläres neues Projekt gegründet.

Über die Details von Dirkschneider & The Old Gang gibt es bereits erste konkrete Informationen – neben Udo sind auch sein Sohn Sven, die früheren Accept-Mitglieder, Bassist Peter Baltes und Gitarrist Stefan Kaufmann, sowie Sängerin Manuela Bibert mit an Bord – das gesamte „Ausmaß“ dieser prominent besetzten Formation und ihre weiteren Planungen werden allerdings erst in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Nur so viel: Wer bis dato geglaubt hatte, bereits alles Wesentliche zu kennen, sieht sich getäuscht. Dirkschneider & The Old Gang sind mit einem aufsehenerregenden Video gestartet, haben damit die komplette Dimension aber nur vage angedeutet. Also Augen und Ohren auf: Ab jetzt wird es erst so richtig spannend!

Quelle: AFM Records