Blind The Eye: veröffentlichen „The Lion Of Lions“ am 30.09.2022

Wenn man an Musik aus Portugal denkt, dann kommt einem nicht unbedingt Melodic Death Metal in den Sinn. Doch die 2016 in Santa Maria da Feira gegründete Band Blind The Eyes präsentiert auf ihrem ersten Full-Length Album The Lion Of Lions fulminanten Melodic Death Metal, der wahrlich keine rein skandinavische Angelegenheit mehr sein muss. Daher ist es an der Zeit für einen frischen Wind in diesem Genre. Mit ihrem feinen Gespür für Hymnen und ihrem kraftvollen Sound konnte das Quintett bereits 2020 mit der EP Tripolarity erste Zeichen setzen. Die Plattenfirma El Puerto Records erkennt das Talent der Portugiesen und veröffentlicht das neue Album, welches von Bruno Silva produziert und von Daniel Cardoso gemixt und gemastert wurde, am 30.09.2022.

The Lion Of Lions Tracklist:

1. The Lion Of Lions

2. Aquilifer

3. As Vesta’s Fire

4. Tauroctony

5. Mars! Exulte!

6. The Roses Of Heliogabalus

7. Crimson Duskfall

8. Imperial Thunder

9. Vae Victis

10. The Humiliation Of Charon

Blind The Eye:

Dário Rosa – Gesang

Nuno Rodrigues – Bassgitarre

Ramiur Sekh – Gitarre

Ruben Oliveira – Gitarre

Rui Rocha – Schlagzeug

Von der 2020er-EP wurde der Track Human Rights ausgekoppelt, das Video gibt es hier zu sehen:

