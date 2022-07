Hatriot: veröffentlichen offizielles Video zur neuen Single „Horns & Halos“

Die US Thrasher Hatriot haben heute Horns & Halos, die dritte und letzte Vorab-Single vom kommenden Album The Vale Of Shadows, veröffentlicht!

Das dazugehörige offizielle Video steht kann man sich hier ansehen:

Hier auch die Links zu den vorherigen Singles Hymn For The Wicked (https://bfan.link/hymn-for-the-wicked-single) und Verminous And Vile (https://bfan.link/verminous-and-vile-single)

The Vale Of Shadows ist das 4. Studioalbum der Band und wird am 22.07.2022 bei Massacre Records erscheinen. Hier kann man es bereits vorbestellen » https://lnk.to/thevaleofshadows

Es wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP sowie in digitalen Formaten erhältlich sein.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: