Jailbreak Festival 2022 am13.08.2022 in Horsens, Dänemark (Vorbericht)

Event: Jailbreak Festival 2022

Bands: Sabaton, Accept, Jesper Binzer & Band, Steve ’n‘ Seagulls, Electic Guitars

Datum: 13.08.2022

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock, Rock, Bluegrass

Besucher: K.A.

Ort: Faengslet Horsens, Dänemark

Veranstalter: Jailbreak.dk

Kosten: Erwachsener 115 €, Kinder bis zum 12. Lebensjahr 59 €, Camping ist möglich und beginnt ab ca. 13 €, Stellplätzen für Wohnmobile werden mit ca. 70 € berechnet

Im nicht weit entfernten Dänemark, zumindest für Kieler Verhältnisse, wird ein neues Festival ins Leben gerufen. Zum ersten Mal findet das Jailbreak Festival in Horsens statt. Wie der Name es vermuten lässt, handelt es sich um ein ehemaliges Staatsgefängnis, das aber im Jahre 2006 den letzten Gefangenen entließ. Seitdem hat es sich zu einer Kulturinstitution (Informationen hier) gemausert, in deren Mittelpunkt ein Museum zu finden ist. In den historischen Mauern gibt es ein breites kulturelles Angebot wie Ausstellungen, Open Air Konzerte, Theateraufführungen, aber auch Möglichkeiten zu übernachten oder das bekannte Mittelalterfestival zu besuchen. Konzerttechnisch haben schon diverse Bands wie Metallica, Aerosmith oder auch die Foo Fighters und Rammstein die Mauern beschallt und im weitläufigen Gefängnishof gespielt. Und nun soll hier auf zwei Bühnen ein kleines Festival stattfinden. Immerhin haben sich ein paar hochkarätige Bands angesagt. Da wären zum einen die Schweden Sabaton, deren Power Metal mit militärischem Hintergrund vielleicht eher in eine Kaserne gepasst hätte, aber auch hier dürften sie vor nicht vor leeren Rängen auftreten. Dann sind da Accept, die in diesem Jahr nur einige wenige Festivals in Europa bespielen und erst 2023 mit eigener Headlinershow in Deutschland touren werden. Das, was bisher von ihnen zu sehen und hören war, verspricht auch in Horsens eine runde Sache zu werden. Des Weiteren werden sie im Sommer beim Elbriot (Vorbericht hier) gastieren.

Als Vertreter der dänischen Rockmusik kommt dann noch Jesper Binzer & Band. Mit Sören Anderson hat er einen Gitarristen dabei, der nicht nur wie ein großer spielt, sondern auch noch die Platten produziert und der hier einen Doppelauftritt absolviert, denn er kommt zudem bei den Electric Guitars zum Zuge. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das er zusammen mit Mika Vandborg betreibt und dabei vertreten sie eine Mischung aus Rock, AOR (Adult Oriented Rock), Blues und US-Hard Rock. Ihre letzte Scheibe hat zumindest unseren Redakteur Norbert C. beeindruckt. Sein Urteil könnt ihr hier lesen. Ob sich das dann auch live so gut anhört, wird zu berichten sein. Es gibt mit Steve ’n‘ Seagulls (ja, die heißen wirklich so) eine weitere Band, die stilistisch nicht so ganz passt. Aber es ist ein Festival, und so sind den Genres oftmals keine Grenzen gesetzt. Seit 2014 sind sie durch Coverversionen von AC/DC, Maiden und Metallica bekannt geworden. Nun ja, das ist ja nichts Außergewöhnliches und passt hier her, könnte man meinen, aber sie spielen die Songs in Bluegrass Versionen, und das bedeutet, es ist ein Country Stil. Aber auch Polka wird mit reingemischt und so sind Balalaika und Banjo neben Gitarre und Schlagzeug mit am Werk. Ich bin gespannt.

Verwirrend ist die Homepage des Festivals, denn da sind noch weitere Bands, u. A. Hammerfall und Phil Campbell aufgeführt, die sich sicherlich auch gelohnt hätten. Das offizielle Plakat gibt davon nichts wider, sodass ich davon ausgehe, die kommen nicht, waren wohl aber mal geplant. Leider ist auch nur die Startseite ins Englische übersetzt, sodass weitergehende Informationen ausschließlich in Dänisch verfügbar sind. Aber mit einem Übersetzungsprogramm können die Infos, zumindest inhaltlich, übersetzt werden. So sieht man auch, dass die Location Übernachtungsmöglichkeiten für Camper und Wohnmobile in Sichtweite anbietet und dass es auch Buden mit Speisen und Getränken, natürlich zu dänisch hohen Preisen anbietet. Das hat in der Vergangenheit noch keinen Dänen vom Feiern abgehalten. So dürften auch hier die beliebten „günstigeren“ Sechserträger Bier zum Einsatz kommen, die mit geschätzten 300 Kronen (Erfahrungen von Rammstein in Dänemark), also gute 40 Euro, macht pro Pils 6,50 €, zu Buche schlagen werden. Tja, und so schauen wir mal, wie das so wird.