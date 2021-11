Electric Guitars – Freewheeler

Artist: Electric Guitars

Herkunft: Kopenhagen, Dänemark

Album: Freewheeler

Spiellänge: 39:10 Minuten

Genre: Hardrock

Release: 12.11.2021

Label: Mighty Music / SPV

Link: https://www.facebook.com/ElectricGuitarsDK

Bandmitglieder: Electric Guitars, Lead Vocals – Mika Vandborg

Electric Guitars, Lead Vocals – Soren Andersen

Bass, Backing Vocals – Peter Kjobsted

Drums, Backing Vocals – Morten Hellborn

Tracklist:

1. Dopamine

2. Hot Blooded Woman

3. Nervous Breakdown

4. Zero Four

5. Going Out

6. Incoming

7. Cut Loose

8. Freewheeler

9. Rainbow

10. Welcome History

Electric Guitars sind bekannt für ihren lebendigen, gitarrenlastigen Rock und ihre energiegeladenen Liveshows. Sie haben in Dänemark einen gewissen Kultstatus, und den haben sie nicht von ungefähr. Mit Freewheeler bringen sie jetzt ihr viertes Studioalbum an den Start. Das letzte Studioalbum war 2017 Rock N‘ Roll Radio. 2019 folgte noch 10 Songs 10 Cities, ein Livealbum.

Aber wer sind Electric Guitars? Am bekanntesten dürfte hierzulande Soren Andersen sein. Er hat diese Band 2012 zusammen mit Mika Vandborg ins Leben gerufen. Soren ist ein Ausnahmegitarrist und steht bei Glenn Hughes von Deep Purple und Jesper Binzer von D-A-D in den Bands. Zudem betreibt er in Kopenhagen das Medley Studio und ist als Weltklasse-Produzent und Tontechniker gefragt. Hier ist auch Freewheeler entstanden. Seine letzten Projekte standen alle international in den Hitparaden. Sowohl sein eigenes Soloalbum Guilty Pleasures, Jesper Binzers letztjähriges Album Save Your Soul oder das Überalbum Heat Wave der schwedischen Band Thundermother waren allesamt erfolgreich.

Mika Vandborg hat ebenfalls mit vielen großen Künstlern zusammengearbeitet, zuletzt mit Justin Hawkins von The Darkness.

Zusammen mit Peter Kjobsted am Bass sowie Morten Hellborn an den Drums bilden sie die Band, die auch live auf der Bühne steht. Die Corona-Pandemie hat der Band die Zeit gegeben, sich wieder auf das Songwriting zu konzentrieren. Vorher waren sie lange Zeit durch die Zusammenarbeit mit den anderen Musikern nicht dazu gekommen. Nun aber steht ein Album an, das sie auch international bekannter machen soll.

Das Video zum Opener Dopamine erschien bereits im Mai und machte bereits dort auf das neue Album neugierig. Der Sound erinnert leicht an D-A-D, ist wild und leicht punkig. Dopamine lässt bei mir tatsächlich die ersten Glückshormone aufkommen…

Hot Blooded Woman erinnert an Cheap Trick und erzählt die Geschichte einer Südamerika-Tournee, die definitiv aus dem Ruder gelaufen ist. Nervous Breakdown ist ein Song über das, was während der Pandemie durchgemacht wurde. Es war der zweite Vorgeschmack, der bereits im August erschien. Zero Four vermischt den gitarrenlastigen Hardrock mit dem Rock ’n‘ Roll der Highways. Ein stampfender Beat bleibt direkt im Ohr. Going Out und Incoming führen diesen Sound weiter. Bei Incoming werde ich immer wieder auf den typischen Jesper Binzer Sound aufmerksam. Going Out, Cut Loose und der Titelsong Freewheeler bestechen wieder durch die eingängigen Melodien. Zu diesen drei Tracks sagte Soren Andersen, bei ihnen würde man die Energie spüren, die eine Herde Mustangs aufbaue, wenn sie zu lange angebunden waren. Für mich ist besonders Freewheeler ein typischer Gute-Laune-Song, der jede langweilige Autobahnfahrt (auch durch Dänemark) deutlich aufhellt! Einen Gang herunter schaltet dann The Rainbow. Ein Song über den Optimismus, der die Essenz des Rock ’n‘ Roll ist. Mit dem längsten Song der neuen Scheibe schließt die Trackliste ab. Auf über fünf Minuten beschreibt Welcome History das Chaos der Geschichte in einem stampfenden Rhythmus. Mit etwas über 39 Minuten empfindet man die Scheibe etwas kurz, dafür gleicht sie es mit Qualität wieder aus.

Für November und Dezember steht die Album-Tour 2021 durch Dänemark an. Für 2022 hofft die Band dann auf internationale Termine, wenn dies die Umstände erlauben.

Das Album erscheint natürlich digital auf allen bekannten Kanälen. Als physikalische Datenträger gibt es die CD im Digipack. Die Ausgabe in Vinyl ist derzeit in Rot und Schwarz, jeweils limitiert auf 300 Exemplare, im Bandshop erhältlich.