Blind The Eye: präsentieren ein neues Lyric-Video

Gestern kam das Full-Lenth-Debüt von Blind The Eye in die Läden. The Lion Of Lions nennt sich das Album und zeigt die Truppe um den Gitarristen Ramiur Sekh von ihrer selbstbewussten Seite. Mal bestechen die Portugiesen mit brachialer Urgewalt, mal glänzen sie mit eingängigen Melodien und Refrains. Blind The Eye können jederzeit mit den Szenegrößen mithalten und begeistern durch frischen Sound und haufenweise Hits.

Zudem veröffentlicht die Band den zweiten Song Aquilifer. Das dazu gehörige Video wurde von Carlos Guimarães produziert. Die Band kommentiert den Titel wie folgt: „Der Song Aquilifer verkörpert das höchste Raubtier vor allem unter allen … eine Ikone der Vorherrschaft, ein Leuchtfeuer, an dem diejenigen mit höheren Zielen Führung finden können. Nichts und niemand kann eine solche Symbolik überwinden…“

Wenn man an Musik aus Portugal denkt, dann kommt einem nicht unbedingt Melodic Death Metal in den Sinn. Doch die 2016 in Santa Maria da Feira gegründete Band Blind The Eye präsentiert auf ihrem ersten Full-Length Album The Lion Of Lions fulminanten Melodic Death Metal, der wahrlich keine rein skandinavische Angelegenheit mehr sein muss. Daher ist es an der Zeit für einen frischen Wind in diesem Genre. Mit ihrem feinen Gespür für Hymnen und ihrem kraftvollen Sound konnte das Quintett bereits 2020 mit der EP Tripolarity erste Zeichen setzen. Die Plattenfirma El Puerto Records erkennt das Talent der Portugiesen und veröffentlichte das neue Album, welches von Bruno Silva produziert und von Daniel Cardoso gemixt und gemastert wurde, am 30.09.2022.

Vor einiger Zeit stellten Blind The Eye ihren neuen Sänger vor. Denn noch im Aufnahmeprozess verließ Sänger Dário Rosa die Band, mit Ricardo Pereira (Moonshade) fand man aber umgehend Ersatz für die Aufnahmen. Mit Rui Antunes wurde bereits ein neuer Sänger gefunden, der das Line-Up von Blind The Eye nun komplettiert.

The Lion Of Lions Tracklist

1. The Lion Of Lions

2. Aquilifer

3. As Vesta’s Fire

4. Tauroctony

5. Mars! Exulte!

6. The Roses Of Heliogabalus

7. Crimson Duskfall

8. Imperial Thunder

9. Vae Victis

10. The Humiliation Of Charon

Blind The Eye Line-Up:

Rui Antunes – Vocals

Nuno Rodrigues – Bass

Ramiur Sekh – Guitar

Ruben Oliveira – Guitar

Rui Rocha – Drums

