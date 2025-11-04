Verlosung: zweimal 2 Kombi-Tickets für das True Thrash Fest Hamburg 2025 vom 28.11. bis 29.11.2025 im Bambi Galore in Hamburg

Time For Metal und Bambi Galore verlosen zweimal 2 Kombi-Tickets für das True Thrash Fest Hamburg 2025 am 28.11.2025 im Bambi Galore in Hamburg.

Bands: Amken, Bastard Skull, Cruvior, Gama Bomb, Headshot, Iron Fist, Zerre, Æzid

Datum: 28.11. bis 29.11.2025

Ort: Bambi Galore, Hamburg

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Infos und Tickets findet ihr hier: https://www.kph-hamburg.de/veranstaltungen/detail/true-thrash-fest-hamburg-2025/28-11-2025

In Anlehnung an das True Thrash Fest in Osaka, Japan, haben die Macher des Bambi Galore 2025 eine deutsche Variante in Hamburg auf die Beine gestellt. Im beliebten Undergroundclub sind am 28. und 29. November 2025 insgesamt acht Bands zu erleben.

Samstag, 29. November 2025:

Gama Bomb kommen aus Irland und wurden im Jahre 2002 von Philly Byrne (Gesang), Kevin „Kevy“ Canavan (E-Gitarre), Luke Graham (E-Gitarre), Joe McGuigan (E-Bass, Gesang), Damien Boyce und Derek McParland (Schlagzeug) gegründet. Zu dieser Zeit verkleidete sich Philly Byrne bei den Auftritten oft als Koch, Priester, Pirat oder Wissenschaftler. Stilistisch orientiert sich die Band am 1980er-Thrash-Metal. Vergleichbar sind Gama Bomb mit anderen Bands des Genres wie Nuclear Assault, Kreator, Agent Steel, Sodom, Slayer und Megadeth. Inspiriert sind die Lieder von Gama Bomb meist von Horror-, Action- und Science-Fiction-Filmen. Inhaltlich widmen sie sich klassischen Thrash-Metal-Themen wie der globalen Erwärmung oder Rassismus, Kannibalismus, Krieg, Zombies, Menschenopfern, Geistern und Mord. Die Lieder sind oft durch eine eigene Art von Humor geprägt.

Headshot kommen aus Braunschweig und wurden 1993 von Gitarrist Olaf Danneberg, Bassist Steffen Keuchel und Schlagzeuger Till Hartmann gegründet. Da Till Hartmann noch mit zwei anderen Bandprojekten ausgelastet war, stieg für ihn Moritz Hoffmeister am Schlagzeug ein, Andi Bruer wurde der neue Sänger. Das Debütalbum Brain At Risk erschien 1996 und fand wegen des extremen und brutalen Stils in der Braunschweiger Metal-Gemeinde breite Beachtung. Durch zahlreiche Konzerte bundesweit erspielten sich Headshot über die Jahre einen Status als „die Braunschweiger Metal-Band“.

Bastard Skull treten den weiten Weg aus New Jersey, USA, nach Hamburg an und spielen erstmals in Europa. Die junge Band legte im Februar 2025 ihr selbstbetiteltes Debüt auf den Tisch.

Amken aus Athen, Griechenland, vervollständigen den Samstag. Zwei Platten (Theater Of The Absurd und Passive Aggression) hat die Truppe bisher veröffentlicht und lärmt sich im Style von Havok oder Exarsis durch die Clubs dieser Welt.

Der Freitag, 28. November 2025, ist der Warm-Up-Day und steht im Zeichen nationaler und lokaler Newcomer mit Zerre aus Würzburg, ÆZID aus Wedel bei Hamburg, sowie den beiden Lokalmatadoren Cruvior und Iron Fist.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 20.11.2025!

Time For Metal und Bambi Galore wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Thursday 20th of November 2025 12:00:00 AM