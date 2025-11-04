Bezdan: Debütalbum „Upon The Altar“ erscheint am 28.11. über I Hate Records

Die kroatischen Extreme-Metaller Bezdan haben einen ersten Song aus ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum Upon The Altar veröffentlicht, das am 28. November 2025 über I Hate Records auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheinen wird.

Der Track Hades Knights kann hier angehört werden:

Bezdan (kroatisch für „Abgrund“) haben in ihren rund 15 Jahren aktiver Bandgeschichte bereits einige Singles und EPs veröffentlicht. Ihre Inspiration beziehen sie von Bands wie Possessed, 80er Jahre Death, der alten Sepultura sowie von Ex-Jugoslawischen Helden wie Heller, Evil Blood und einem Hauch von Black/Speed Metal. Roh, böse und kompromisslos – old school ohne Stagnation!

Upon The Altar – Trackliste:

1. Upon The Altar (Intro)

2. Sacrificial Death

3. Dark Messiah

4. When Death Becomes Your Life

5. Endless Fields Of Bones

6. Hades Knights

7. Vengeance

8. Infernal Howls

9. Crypts Of Ancient

Bezdan sind:

Filip Horvat – Gitarren

Tomislav Baranašić – Gesang, Gitarren

Filip Vučković – Bass, Gesang (Backing)

Ivan Bajrović – Schlagzeug

Bezdan online:

https://www.facebook.com/bezdannikaddan

https://www.instagram.com/bezdan.nikaddan