Verlosung: einmal 2 Tickets für das Deez Nuts Konzert am 28.11.2025 im Stattbahnhof in Schweinfurt

Time For Metal und Navigator Productions verlosen einmal 2 Tickets für das Deez Nuts Konzert am 28.11.2025 im Stattbahnhof in Schweinfurt.
Bands: Deez Nuts, Half Me, The Black Tape
Datum: 28.11.2025
Ort: Stattbahnhof, Schweinfurt
Einlass: 19:00 Uhr
Beginn: 20:00 Uhr
Infos und Tickets findet ihr hier: www.stattbahnhof.de/events/deez-nuts/
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 20.11.2025!
Time For Metal und Navigator Productions wünschen allen Teilnehmern viel Glück!
Einsendeschluss
Thursday 20th of November 2025 12:00:00 AM
Teilnahmeformular: