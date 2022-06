Amken: veröffentlichen offizielles Video zu neuer Single „I Am The One“

Die griechischen Thrasher Amken haben ihre brandneue Single I Am The One veröffentlicht, zu der es auch ein offizielles Video gibt, das man sich hier ansehen kann:

All jene von euch, die den Song lieber streamen wollen, finden hier eine Auswahl an Links » https://bfan.link/iamtheone-single

I Am The One stammt vom neuen Amken Album Passive Aggression, das am 26.08.2022 bei Massacre Records erscheinen wird – hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/passiveaggression

Im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen kommt das neue Album mit Vocals, die düsterer und direkter sind, und einem Gitarrensound daher, der melodischer aber dennoch schonungslos ist.

Amken spielen ihre ganz eigene Art von Thrash Metal, der perfekt die Lücke zwischen old-school und modernem Thrash füllt.

Amken – Passive Aggression

CD Digipak

1. The Underdogs

2. I Am The One

3. Dead Man’s Land

4. The Li(f)e We Lead

5. Passive Aggression

6. Bliss

7. We Came From Nothing

8. Somewhere Past The Burning Sun

Ltd. Vinyl LP

A-Side

The Underdogs

I Am The One

Dead Man’s Land

The Li(f)e We Lead

B-Side

Passive Aggression

Bliss

We Came From Nothing

Somewhere Past The Burning Sun

