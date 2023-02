In Flames: neues Album „Foregone“ erobert die internationalen Charts

Der Narrenkopf ist wieder auferstanden: In Flames, die Visionäre des modernen Metals, können einen weiteren großen Karrieremeilenstein feiern. Das letzte Studioalbum der Band, Foregone, hat einen phänomenalen Erfolg in den internationalen Charts erzielt. In ihrem Heimatland Schweden landete die Band auf Platz 1 und ließ damit die Konkurrenz weit hinter sich. Das Album eroberte auch in mehreren anderen europäischen Ländern den ersten Platz, so in Deutschland, Österreich und der Schweiz, was den anhaltenden internationalen Erfolg der Band und die schiere Hingabe ihrer Fans beweist.

Die Band erklärte zu den fantastischen Ergebnissen:

„Wir möchten uns bei allen Jesterheads weltweit für die anhaltende Unterstützung bedanken, insbesondere für unser neues Album Foregone! Wir können es kaum erwarten, diese Songs live in die Welt zu bringen! Wir sehen uns alle bald wieder…“

Foregone ist das vierzehnte Studioalbum der Band. Es ist ein eindeutiges Meisterwerk einer Band, deren Kunstfertigkeit und Einfluss auf den modernen Metal unbestreitbar ist.

Foregone kombiniert die größten aggressiven, metallischen und melodischen Stärken der bahnbrechenden In Flames-Alben mit dem ausgereiften Songwriting ihrer heutigen Ära.

Ein Gefühl des Stolzes, der Errungenschaft und der anhaltenden Vitalität ist jedes Mal zu spüren, wenn die Band die Bühne betritt, und es ist überall auf Foregone zu hören. Das Album selbst repräsentiert In Flames Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Bestellt das Album hier:

https://inflames.bfan.link/foregone-newalbum.ema

Deutschland #1

Schweiz #1

Österreich #1

Schweden #1 (Hard Rock #1, Vinyl #1, Physisch #1)

USA Record Label Independent Current Album Charts #2

Finnland #4

Norwegen #10

Schottland #15

Griechenland #20

Spanien #20 (Vinyl #1)

Belgien (Vlaanderen) #20

Japan #21

Polen Nr. 24

Belgien (Wallonien) #29

Niederlande #60

Australien #63 (Digital #3, Physisch #7)

Frankreich #63 (Physisch #22, Vinyl #63)

Vereinigtes Königreich #79 (Indie #6, Rock #3, Vinyl #23)

Italien #93

Seht euch das Review von Kai R. zu Forgone hier an:

In Flames werden diesen Sommer auf internationalen europäischen Festivals spielen und zum Ende des Jahres auf dem Kontinent touren.

Nach der erfolgreichen Rückkehr ihres eigenen Festivals, dem Dalhalla Brinner, kündigten In Flames kürzlich eine erweiterte Ausgabe der Veranstaltung für das nächste Jahr an: Das Dalhalla Brinner 2023 wird am 25. und 26. August in Dalhalla, Schweden, stattfinden. Neben der gastgebenden Band werden auch spezielle Gäste auftreten, die in Kürze bekannt gegeben werden.

Sichert euch eure Tickets hier:

https://www.dalhalla.se/en/konsert/dalhalla-brinner/

In Flames sind

Anders Fridén | Gesang

Björn Gelotte | Gitarre/Gesang

Chris Broderick | Gitarre

Tanner Wayne | Schlagzeug

Bryce Paul | Bass

