Defocus: veröffentlichen neue Single / Video „Biased“

Defocus melden sich mit einem massiven neuen Track zurück, nachdem sie mit ihrem Debütalbum In The Eye Of Death We Are All The Same für Furore gesorgt haben. Biased nimmt den Hörer mit auf eine mentale Reise durch die dunkelsten Tiefen der eigenen Wahrnehmung, die in jedem Menschen verzerrt und voreingenommen ist. Unterstrichen wird die kalte und düstere Stimmung durch ein eindrucksvolles, von Jan Barthel gedrehtes Musikvideo, das den verzerrten Geist tief im Inneren verkörpert. Defocus setzt sich direkt in die kalte Realität des Jahres 2023, sowohl inhaltlich als auch musikalisch.

Jetzt Biased anhören: https://arisingempire.com/biased

Gegründet von Simon Müller, Jeffrey Uhlmann, Jonas Mahler und Marcel „Bambam“ Heberling hat das Aalener Quartett einige Zeit gemeinsam Musik gemacht, bevor es Anfang 2019 ans Tageslicht kam und sich mit seinen energiegeladenen Liveshows sofort in der Szene etablierte und mit seinem von Kritikern hochgelobten Debütalbum In The Eye Of Death We Are All The Same einen neuen Standard in der Szene setzte.

Defocus sind:

Simon Müller | Gesang

Jeffrey Uhlmann | Gitarre

Marcel „Bambam“ Heberling | Bass

Jonas Mahler | Schlagzeug

Defocus online:

https://www.facebook.com/defocus

https://www.instagram.com/defocus.band/

http://defocusband.com/