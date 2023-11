Defocus: veröffentlichen neue Single/Video „Crooked Mind“

Nachdem Defocus mit ihrem Debütalbum In The Eye Of Death We Are All The Same für Furore sorgten, legen sie nun mit Let The Bond Be My Grave einen weiteren fulminanten Track nach.

Mit Crooked Mind schießen Defocus erneut scharf und treffen direkt in die Hirne der Hörer. Dort angekommen, entfaltet der Song sofort seine Härte, geleitet vom mentalen Chaos der Lyrics. Wenn man von einem schiefen Kopf geplagt wird, hat man oft das Gefühl, dass man mit seinen Gedanken nicht allein ist. Stimmen, die auf ungewohnte Art und Weise sprechen, manipulieren und verzerren ihre innere Wahrnehmung und schaffen ein Gefühl der Abgeschiedenheit und Verwirrung.

Hört euch Crookes Mind hier an: https://arisingempire.com/crookedmind

Defocus sind:

Simon Müller | Gesang

Jeffrey Uhlmann | Gitarre

Marcel „Bambam“ Heberling | Bass

Jonas Mahler | Schlagzeug

