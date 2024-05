Torus: veröffentlichen neue Single „Avalanche“

Die Riff-Könige Torus aus Milton Keynes sind zurück mit ihrem ersten neuen Werk seit ihrer gefeierten EP Sail im Jahr 2022. Aufgenommen von Produzent Thomas Mitchener (Frank Carter / Gallows, The Damned, Wargasm, Noahfinnce) und gemastert von Grant Berry (All Time Low, Hot Milk, Busted) ist Avalanche ein vom Rock der 90er-Jahre inspirierter Big-Riff-Banger über das Bedürfnis und die Sehnsucht nach klarer Kommunikation und Verständnis zwischen dir und jemandem, der eine wichtige Rolle in deinem Leben spielt.

Für diese Hymne haben Torus mit ihren MNRK-Labelkollegen The Blue Stones zusammengearbeitet (vor ihrem Auftritt auf der Mainstage des Download-Festivals neben QOTSA und Royal Blood).

“We have never been more excited to release a song”, so Torus. “It’s the perfect ‘BOOM’ Torus are back, and to be able to have The Blue Stones featuring is super cool.”

“What’s more fun than being chased around by a Yeti? Waking up at 4am to be chased around by a Yeti!”, scherzt die Band über das brillante, selbst produzierte Video. Das Video wurde auf den besten Pisten Großbritanniens gedreht und zeigt den berüchtigten Yeti von Hemel Hempstead. Es ist eine humorvolle Mischung aus Scooby Doo und The Blair Witch Project mit seinen „berüchtigten“ Verfolgungsszenen.

Torus sind gerade dabei, ihr Debütalbum aufzunehmen … mehr dazu demnächst!

Torus Line-Up:

Alfie Glass – Vocals / Guitar

Harry Quinn – Bass / Vocals

Jack Orr – Drums

