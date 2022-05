Torus: veröffentlichen dritte Single „Clone“ aus ihrer EP „Sail“

Die britische Band Torus veröffentlichte gestern die Grunge-inspirierte dritte Single Clone aus ihrer am 22. Juli erscheinenden Debüt-EP Sail. Torus haben Einflüsse von Kyuss und Sabbath mit denen von The Wytches und Nirvana kombiniert. Clone ist ein düsteres und stimmungsvolles Grunge-Epos, dessen Video und Fotos von dem legendären Steve Gullick (Nirvana, Bjork, Nick Cave, The Mysterines) aufgenommen wurden.

„Wir wussten, dass Clone ein Video brauchte, das die dramatische und theatralische Natur des Tracks einfängt. Irgendetwas hat bei uns und Steve geklickt, was man an den cineastischen Bildern erkennen kann, die die Stimmung von Clone perfekt einfangen.“

Die Veröffentlichung von Clone fällt auch mit der Ankündigung des neuen Schlagzeugers Jack Orr zusammen,

Die Band wird auch auf dem Great Escape Festival zu sehen sein.

Torus haben mit Sail und Hurt You bereits zwei herrlich unscharfe Stoner-Rock-Hymnen für die verwirrte Jugend veröffentlicht, die auf große Resonanz stießen. Sie erhielten Aufmerksamkeit von BBC Introducing, Kerrang! Radio (wo sie in die Playlist aufgenommen wurden), Planet Rock, Kerrang! Magazine und unglaubliche Unterstützung durch DSPs wie Spotify’s Fresh Finds: Rock, Shockwave, Apple Music’s The New Rock, Breaking Rock, Breaking Hard Rock, New In Rock + YouTube & Amazon Playlists. Die Band trat dann als Support von Green Lung auf deren ausverkaufter Tour auf und peitschte die Menge zum Headbangen an.

Gegründet wurde Torus 2019 als One-Man-Band von dem Multiinstrumentalist Alfie Glass, wenig später nahm er Harry Quinn mit in sein Projekt auf.

Zu weiteren Infos über Torus und zu den Videos zu Sail und Hurt You kommt ihr hier: