The Dark Tenor: veröffentlicht einen weiteren Track vom neuen Livealbum „Classic RoXX Live“

Trotz aller Unwägbarkeiten der letzten Jahre ist es The Dark Tenor aka Billy Andrews gelungen, einige ausgewählte Konzerte zu geben, die in dieser Zeit noch wichtiger und intensiver waren. Zwei davon, aus den Jahren 2019 und 2021 in Berlin, wurden ausgewählt, um die besten Momente zu einem eindrucksvollen Gesamtkunstwerk zu verbinden.

Gestern Abend erscheint die zweite Single After The Nightmare aus diesem Album.

Das Video dazu kann man hier sehen:

Mit der neuen Single After The Nightmare (2021) zelebriert The Dark Tenor den Geburtstag des Klassik-Rebellen Tschaikowski. Der Schwanensee verschwimmt mit Leichtigkeit und Brillanz in den von Billy Andrews geschriebenen Melodien und Texten! Denn, wer ein echter Künstler sein will, der muss leiden. So heißt es zumindest. Denn wer wahre Kunst erschaffen möchte, schöpft am besten aus einem eigenen intensiven und am besten tragischen Leben.

Der große Held der russischen Musik musste sein Leben lang seine eigene Identität mit der Realität und den Anforderungen der Zeit ausbalancieren, denn Tschaikowski liebte Männer. Und das sogar verhältnismäßig offen – zumindest war es kein „Geheimnis“, auch wenn im heutigen Russland dieser Fakt über den Nationalhelden wieder zu einem Staatsgeheimnis wurde. Sein Leben wäre also sogar heute noch – zwangsläufig – das eines Rebellen, der sich gegen die Gesellschaft stellt.

Das Album Classic RoXX Live erscheint am 20.05.2022 via Red Raven Music/ Tonpool und kann hier vorbestellt werden.

Die nächste Classic RoXX-Tournee steht schon in den Startlöchern! Damit endlich wieder jeder das Ereignis The Dark Tenor Live miterleben kann.

The Dark Tenor Classic RoXX Tour 2022 & 2023

Auf der Live Bühne trifft das maskierte Phantom auf Billy Andrews! 1 Person in 2 atemberaubenden Rollen!

05.11.22 Paris, Backstage by the Mill

01.12.22 Nordhorn, Alte Weberei

02.12.22 Bochum, Christuskirche

03.12.22 Leipzig, Peterskirche

10.12.22 Berlin, Kesselhaus (Akustische Weihnachten)

15.12.22 FFM, Batschkapp

16.12.22 Erfurt, Alte Oper

17.12.22 Ludwigsburg, Scala

29.12.22 Dresden, Alter Schlachthof

30.12.22 Berlin, Huxleys

10.03.23 Basel, Atlantis

11.03.23 Zürich, Moods

17.03.23 Hannover, Kulturkirche

18.03.23 Kaiserslautern, Kammgarn

23.03.23 Hamburg, Markthalle

24.03.23 Köln, Kulturkirche

25.03.23 München, Backstage Werk

26.03.23 Zwickau, Neue Welt

Tickets: https://www.thedarktenor.com/collections/tickets

Weblinks:

https://www.thedarktenor.com/

https://www.facebook.com/thedarktenor