The Dark Tenor: Startschuss zur Tournee mit neuem Album „Symphony Of Light 2“

Billy Andrews, alias Dark Tenor, ist zurück mit seinem brandneuen Album Symphony Of Light 2!

Pünktlich zum 10. Jubiläum des Debütalbums Symphony Of Light – und zum Start seiner beinahe restlos ausverkauften Tour – veröffentlichte der so erfolgreiche Rock-Tenor am 28. März 2025 sein neues Meisterwerk! Symphony Of Light 2 beeindruckt mit zwölf neuen Studio-Songs, darunter zwei atemberaubende Cover-Versionen der Mega-Hits Shout (Tears For Fears) und You Raise Me Up (Josh Groban).

Mit den Singles Bitter Sweet Kiss, Shout, Winterreise und Alive verarbeitet Billy nicht nur Meisterwerke wie Beethovens 5. Sinfonie, Schumanns Träumerei oder Mozarts 40. Sinfonie, sondern stellt mit dem Coversong Shout die provokative Frage: Was ist Klassik? Ist es ein Genre oder sind es Melodien, die die Zeit überdauern und Millionen von Menschen erreichen?!

Dark Tenor bleibt seinem Stil treu und kombiniert klassische Meisterwerke mit modernen Tracks. Das Ergebnis ist eine einzigartige und explosive Mischung aus Rock und Klassik. Produziert in der finnischen Hauptstadt Helsinki – dem aktuellen europäischen Epizentrum für moderne Rock-Musik – transferiert Symphony Of Light 2 klassische Vibes direkt ins Hier und Jetzt.

Hier und jetzt ist Dark Tenor auch auf seiner großen Frühjahrstour zu erleben. Nur noch für acht der 32 Konzerte gibt es einige Tickets – alle übrigen Shows sind bereits restlos ausverkauft!

Karten gibt es nur noch für folgende Shows:

12.04.25 Zwickau, Stadthalle

26.04.25 Ilmenau, Festhalle (Zusatzkonzert)

02.05.25 Siegburg, Rhein-Sieg Forum

03.05.25 Rosenheim, KU´KO

10.05.25 Königsbrunn, Willi-Oppenländer-Halle

17.05.25 Garmisch-Partnekirchen, Kongresshaus

23.05.25 Castrop-Rauxel, Europahalle

25.05.25 AT-Wien, Stadthalle